จากคำพูดสร้างแรงบันดาลใจ “มิเชล โหย่ว” สู่การ ตัดคำพูด-เซ็นเซอร์ ของสถานี SBS สังคมตั้งคำถาม อคติทางเพศ-วัฒนธรรมชายยังเป็นใหญ่ ในสังคม!?

“For all the little boys & girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope & possibilities. This is proof that – dream big & dreams do come true. And ladies, don’t let anybody tell you you are ever past your prime. Never give up.

(แด่ผู้หญิงและผู้ชายทุกคนที่ดูคล้ายฉัน นี่ คือ สัญญาณแห่งความหวัง และความเป็นไปได้เป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่เป็นจริงได้ และผู้หญิงทุกคน อย่าให้ใครมาบอกพวกคุณว่า ช่วงเวลาทองของคุณได้ผ่านพ้นไปแล้ว อย่ายอมแพ้)”

ความรู้สึกของนักแสดงหญิง “มิเชล โหย่ว (Michelle Yeoh)” ผู้ที่ได้คว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง ‘Everything Everywhere All at Once’ ที่ได้เปล่งออกมาในงานประกาศรางวัลออสการ์ (Oscars) ครั้งที่ 95 ประจำปี 2023

แม้แสงสปอร์ตไลท์จะส่องไปที่เธอ จากการคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมแล้วนั้น ความสามารถ ความทุ่มเท ก็เป็นที่ยอมรับ เธอยังสร้างประวัติศาสตร์ เป็นนักแสดงหญิงจากเอเชียคนแรกที่สามารถคว้ารางวัลนี้

ทว่าหลังจากงานออสการ์จบลงไปแล้ว ก็ยังมีการกล่าวถึงประเด็นนี้กันอยู่ รวมถึงกำลังเป็นดราม่าเดือด0kdประเทศเกาหลีใต้

เนื่องจากสถานีโทรทัศน์หลัก SBS เซ็นเซอร์ความพูดที่เธอกล่าวขณะรับรางวัลออสการ์ ในท่อนที่เธอพูดฝากถึงผู้หญิงทุกคนว่า “And ladies, don’t let anybody tell you you are ever past your prime.” หรือ “…คุณผู้หญิง อย่าให้ใครมาบอกคุณว่า เวลาทองของคุณได้ผ่านพ้นไปแล้ว” โดยตัดคำว่า “Ladies” ออก

ทั้งนี้ เมื่อมีคนตั้งข้อสังเกต และได้ทวงถามทางไปยังสถานีต้นเรื่อง ซึ่งทางสถานีก็ได้ตอบว่า “คำพูดของมิเชล เหมาะกับทุกคนไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียว เลยตัดคำนั้นออก”

แน่นอนว่ากลายเป็นประเด็นร้อนในทันที ว่าสิ่งที่มิเชล โหย่ว พูดถึง ‘ผู้หญิง’ มันมีความผิดตรงไหน ทำไมต้องมีการบิดเบือนคำพูดด้วย เพราะเป็นเพียงคำพูด ที่สร้างแรงบันดาลใจส่งถึงผู้หญิงทุกคน

โดยเป็นที่รู้กันว่ากว่าที่ ‘มิเชล โหย่ว’ จะมาถึงจุดที่ถูกยอมรับ เธอฝ่าฟัน ก้าวผ่านอคติและการกีดกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ และเชื้อชาติมามากแค่ไหน

งานนี้ทางสังคมโซเชียลฯ ต่างออกมาแสดงความคิดเห็น ถึงความบอบบางของความปิตาธิปไตยของประเทศเกาหลี ที่ลดคุณค่าทางเพศ อีกทั้งพยายามไม่ให้มีคอนเทนต์สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกความมั่นใจให้ผู้หญิงเลย

เพราะสิ่งที่กำลังจะเอ่ยถึงนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่เรารับรู้ และได้ยินได้ฟังกันมาตลอดหลายยุคหลายสมัย ดังนั้นการกระทำดังกล่าวเลยถูกประณามอย่างมากเลยทีเดียว

ขอบคุณข้อมูล : never.com , twitter

ขอบคุณภาพ : instagram “michelleyeoh_official“