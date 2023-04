“Lil Pump” แรปเปอร์และนักแต่งเพลงชาวสหรัฐชื่อก้องโลก เหมาโรงแรมชื่อดังในภูเก็ตทั้งตึก อยู่คนเดียวพร้อมจัดสตูดิโออัดเพลงแบบชิลๆ ริมสระ

วันที่ 10 เม.ย. 66 เฟซบุ๊กเพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ ได้โพสต์เรื่องราวที่เรียกกระแสบนสื่อออนไลน์เป็นอย่างมาก เมื่อ “LIL PUMP ” แร็ปเปอร์และนักแต่งเพลงชาวอเมริกันชื่อดัง โพสต์คลิปวิดีโอลงในอินสตาแกรมส่วนตัว ขณะเดินเล่นและอัดเพลงแบบชิลๆ อยู่ที่ริมสระน้ำโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตอง จ.ภูเก็ต

โดยในโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่า #เหมาคนเดียวทั้งตึก โรงแรมภูเก็ต “ป่าตองเบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท” “LIL PUMP” แร็ปเปอร์ ชื่อดัง! พร้อมเปิดสตูดิโอ อัดเพลง แบบชิลๆ

กลายเป็นแสทันที เมื่อ แร็ปเปอร์ และ นักแต่งเพลงชื่อดัง ชาวอเมริกัน “LIL PUMP ” โพสต์คลิปวิดีโอ ขณะเดินเล่น และอัดเพลง แบบชิวๆ อยู่ที่ริมสระน้ำโรงแรมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ลงใน IG ส่วนตัว

จากการตรวจสอบพบว่า โรงแรมดังกล่าว คือ โรงแรมป่าตองเบย์ ฮิลล์ รีสอร์ท ซึ่ง “LIL PUMP ” ได้เข้าพักที่โรงแรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา และ กำหนดเช็คเอาท์ วันที่ ( 9 เม.ย.66) มีรายงานว่า “LIL PUMP ” ได้เหมาตึกของโรงแรมทั้งตึกเพื่อที่จะพักผ่อนคนเดียว ซึ่งตรงกัลป์คลิปที่ “LIL PUMP ” ที่ระบุว่าเช่าโรงแรมทั้งตึกอยู่คนเดียว

โดยใช้เวลาที่พักอยู่ในโรงแรมพักผ่อน เล่นน้ำ และ แต่งเพลง รวมทั้งอัดเสียง ซึ่งมีการจัดพื้นที่ของโรงแรม เป็นสตูดิโอด้วย

ขณะที่ความเห็นชาวเน็ตส่วนใหญ่รีวิวถึงโรงแรมดังกล่าวว่า “เคยพักที่นี่หลายครั้งแล้วสบายห้องสะอาดบรรยากาศดีครับ” “ที่นี่บรรยากาศดีมาก สะอาด พนักงานบริการดีด้วยค่ะ” “Thanks for make my hometown well known.” “ห้องสวยบรรยากาศดีมาก เงียบดีชอบ” และความเห็นอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ Lil Pump แร๊พเปอร์หน้าใหม่ที่โด่งดังชื่อเดิมของเขาคือ Gazzy Garcia เขาเป็นคนที่คาแรกเตอร์เด่นชัดมาก ด้วยผมทรง Dreadlocks หลากหลายสีบนหัวที่ทำให้เป็นภาพจำของเขา และซิงเกิลที่ทำให้เขาโด่งดังมากคือเพลง “Boss” นอกจากนี้หลาย ๆ เพลงที่เขาเขียนและร้องเองอย่างเพลง “Gucci Gang” ที่ฮิตติดชาร์ตบิลบอร์ด ท็อป 100 ได้นานถึง 24 สัปดาห์ และสามารถไต่ไปถึงอันดับ 3 ของชาร์ตบิลบอร์ดอเมริกาอีกด้วย