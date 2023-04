แฟนบาร์บี้ทั่วโลกไม่ทน ! ทัวร์ลง Warner Bros Korea บิดเมสเสจหนัง โดนด่าแค่นี้ก็ทนไม่ไหวเหรอ เปราะบางเหลือเกิน สมเป็น ประเทศปิตาธิปไตย

เป็นข่าวใหญ่ของแฟน ๆ อยู่ช่วงหนึ่ง เมื่อ Warner Bros ค่ายหนังยักษ์จากอเมริกากับ Mattel แบรนด์เจ้าของตุ๊กตา Barbie ประกาศทำบาร์บี้เวอร์ชั่นคนแสดง โดยได้นักแสดงสาวสวย “มาร์โกต์ ร็อบบี้” มารับบทนำ ประกบคู่กับ “ไรอัน กอสลิ่ง”

แน่นอนว่าบาร์บี้เตรียมฉายในหลายประเทศทั่วโลก ทีเซอร์ล่าสุดยิ่งตอกย้ำความปังกับ “She’s everything, he’s just Ken (เธอเป็นได้ทุกอย่าง ส่วนเคนก็เป็นแค่เคน)”

แสดงถึงความเป็นไอคอนิกและความเป็น ‘ตัวแม่’ ของบาร์บี้ฉบับภาพยนตร์แบบสุด ๆ สมที่ถ่ายทอดโดยผู้กำกับดัง “เกรตา เกอร์วิก” เจ้าแม่หนังแนว Female Gaze

แต่แล้วประโยคเมสเสจสำคัญของหนัง ที่ควรจะถ่ายทอดเหมือนกันในทั่วโลกกับเปลี่ยนไป เมื่อ Warner Bros Korea ดันเปลี่ยนไปใช้คำว่า “Barbie is just Barbie, Ken is just Ken (บาร์บี้ก็แค่บาร์บี้ ส่วนเคนก็เป็นแค่เคน)” ซะงั้น

ซึ่งการบิดประโยคให้เปลี่ยนไป ก็ทำให้สิ่งที่หนังต้องการจะสื่อนั้นผิดเพี้ยน เพราะที่ผู้กำกับเลือกใช้ประโยคนี้ก็อาจถือได้ว่าเป็นข้อความสำคัญที่อยากจะส่งต่อพลังบวกให้แก่ผู้หญิงทั่วโลก

ทำเอาชาวเน็ตทั่วโลกวิจารณ์กันสนั่น เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกาหลีใต้มีประเด็นแบบนี้ รถทัวร์คันใหญ่เลยจอดลงที่ใต้โพสต์ของ Warner Bros Korea เป็นที่เรียบร้อย

