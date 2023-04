นักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติแห่เล่นน้ำ ชมคอนเสิร์ต SUPERFLUID แน่นหน้า เซ็นทรัลเวิลด์ การันตีความมันส์กระหึ่มต่อเนื่อง จัดเต็มวันสุดท้าย

วันที่ 16 เม.ย.2566 นักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาติแห่เล่นน้ำ ชมคอนเสิร์ต SUPERFLUID แน่นหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ การันตีความมันส์กระหึ่มต่อเนื่องพร้อมเขย่าเวทีจัดเต็มวันสุดท้าย 16 เมษายนนี้

บรรยากาศความสนุกแลนด์มาร์คสงกรานต์เซ็นทรัลเวิลด์ยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบรวมคนไทย-นักท่องเที่ยวทั่วโลกนับแสน พกปืนฉีดน้ำมาร่วมฉลองสงกรานต์ทั่วไทยกันอย่างคึกคัก บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มท่ามกลางอุณหภูมิร้อนระอุ ชวนหนีร้อนมาตากแอร์เย็น เดิน ช้อป-ชิมของอร่อยภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แบบครบรส

เรียกได้ว่ามาที่เดียวเที่ยวได้ทั้งครอบครัว สมกับเป็นสุดยอดแลนด์มาร์กของงานมหาสงกรานต์เอนเตอร์เทนเมนต์ระดับประเทศ ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle และ all generations สำหรับงาน “สงกรานต์มหาบันเทิง” The Best Songkran Landmark of Thailand กับบรรยากาศไฮไลต์สุดปังต่อเนื่อง

• สุดปังพลังดนตรีศิลปินและดีเจแบบจัดเต็ม กว่า 100 ชีวิตใน SUPERFLUID centralwOrld x 4Nologue คอนเสิร์ตระดับโลก ท่ามกลางเอ็ฟเฟ็กต์คลื่นน้ำสุดล้ำแถมชุ่มฉ่ำ บริเวณ Square A, B และ C มันส์ต่อเนื่องตลอด 3 วัน และวันนี้ 16 เม.ย. 66 ปิดท้ายความมันส์กับดีเจระดับโลกพร้อมศิลปินตัวท็อปตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไป

อาทิ DJ RIVIERE, DJ TAIDY, MXFRUIT, THE7, TYTAN, LAZ1, MATCHA+PERSES+TIGGER, HYBS และ PROXIE ที่จะมาเขย่าเวทีคอนเสิร์ตวันสุดท้ายท่ามกลางสายน้ำให้มันส์กระหึ่มแบบเต็มพิกัด ชมบรรยากาศคอนเสิร์ตระดับโลกสุดมันส์ใจกลางเมือง ชมบรรยากาศศิลปินคับคั่ง

• สุดปังกับ POKÉMON WATER FESTIVAL มาพร้อมกับกิจกรรมสนุกๆที่เอ็นจอยได้ทั้งครอบครัวกับความน่ารักของเหล่าโปเกมอนพร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงของพิคาชูพร้อมกับเหล่าแดนเซอร์ตัวจิ๋ว เกมสนุกๆลุ้นรับของรางวัลจากโปเกมอน เข้าฟรี! ที่ลาน Square E, F รอบเวลาโชว์เต้นของเหล่าพิคาชู ได้แก่ รอบ 13.00 น., 16.00 น. และ 19.00 น.

• สุดปังกับความอร่อย เช็กอินตลาดสงกรานต์พระนคร อร่อยมหาบันเทิง ชิมช้อปอาหารเด็ด ในบรรยากาศไทยร่วมสมัย กว่า 100 เมนู ชั้น 1 โซน Eden ยังรอทุกคนมาอิ่มอร่อยด้วยกันวันนี้ -18 เม.ย. 66 พิเศษ อิ่มอร่อยแบบไม่ซ้ำกับเมนูสตรีทฟู้ดร้านดังมากมายที่ โซน Hug Thai ชั้น 1

• สุดปังกับสายมู สรงน้ำพระพุทธเมตตา จากมหาเจดีย์พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ชั้น 1 โซน Beacon วันนี้ -17 เม.ย. 66 ห้ามพลาด ไหว้พระพิฆเนศ ขอพรเรื่องความสำเร็จ และขอพรพระตรีมูรติ ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะความรัก

• เดินทางสะดวกสบาย ไม่ปิดถนน พร้อมที่จอดรถกว่า 6,000 คัน พร้อมมาตรการสงกรานต์เซ็นทรัลปลอดภัย ตามมาตรการของ กทม. เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น.

