‘ต้มข่าไก่’ คว้าอันดับ 9 ของโลก เมนูซุปดีที่สุด จากนักรีวิวอาหารทั่วโลก ขณะที่ ‘ต้มยำ’ อีก 1 เมนูขึ้นชื่อประจำชาติไทยได้อันดับที่ 16

16 เม.ย. 2566 – TasteAtlas เว็บไซต์รวบรวมสูตรอาหาร และการรีวิวจากนักวิจารณ์อาหารทั่วโลก จัดอันดับ 100 Best Rated SOUPS in the World หรือการจัดอันดับเมนูซุปจากทั่วโลก ที่ได้รับคะแนนรีวิวมากที่สุด

ผลปรากฏว่าเมนูซุปอย่าง “ต้มข่าไก่” อีกหนึ่งอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทย ได้รับคะแนนรีวิว 4.6 คะแนน รั้งอันดับที่ 9 ของโลก

โดยในรีวิวระบุถึงเมนูอาหารไทยชนิดนี้ไว้ว่า ต้มข่าไก่เป็นซุปที่มีรสเผ็ดร้อน เปรี้ยวเล็กน้อย และกลิ่นหอมจากกะทิ อีกทั้งต้มข่าไก่ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และมีสรรพคุณทางยามากมาย เช่นช่วยบรรเทาระบบทางเดินอาหาร-ลำไส้

ขณะที่อีก 1 เมนูซุปของไทยที่ติดอันดับ 16 คือ “ต้มยำ” โดยมีคะแนนรีวิวอยู่ที่ 4.5 คะแนน