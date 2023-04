เจ้าของบ้านปลื้ม ให้ฝรั่งเช่าบ้าน 6 เดือน พอหมดสัญญา บ้านสะอาดยิ่งกว่าอยู่เอง เรียกได้ว่างานนี้โชคดียิ่งกว่าถูกหวย สภาพบ้านเนี๊ยบทุกซฮกทุกมุม

วันที่ 20 เม.ย. 2566 มีคลิปไวรัลที่ถูกแชร์ในโซเชียล เมื่อมีเจ้าของบ้านรายหนึ่ง ออกมาเล่าความประทับใจ หลังจากที่ ให้ชาวต่างชาติเช่าบ้าน 6 เดือน หลังหมดสัญญา ทางเจ้าของบ้านจึงเข้าไปตรวจสภาพบ้าน ที่เรียกได้ว่า ยิ่งกว่าถูกหวย เพราะหลังจากผู้เช่าย้ายอกไปแล้ว สภาพของบ้านกลับใหม่สะอาดกว่าตอนก่อนที่จะให้เช่า

โดยผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่ง ได้โพสต์คลิปวิดีโอรีวิวบ้าน หลังปล่อยเช่าครั้งแรก โดยลูกค้าต่างชาติชาวรัสเซีย 3 คน และไม่คิดไม่ฝันว่าลูกค้าจะน่ารักแบบนี้ โดยในคลิปเจ้าของได้พาเดินดูสภาพบ้านทุกซอกทุกมุม ที่มีความสะอาดมากๆ วางกุญแจเสียก็ซ่อมให้ แถมยังมีเหรียญอยู่บนถาดเพียบ

ขณะที่ในห้องครัว จานชามช้อนส้อม ถูกวางไว้บนชั้นวางให้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย พอเปิดตู้เย็นก็สะอาดไม่มีคราบใดๆ และยังมีกุ้งแช่แข็งถุงใหญ่แถมมาให้ด้วย เมื่อขึ้นไปชั้น2 โซนห้องนอน ก็จัดเก็บเรียบร้อย ผ้าปูที่นอนและผ้าห่มซักสะอาดให้ด้วย ส่วนห้องน้ำก็ทำความสะอาดแทบม่เหมือนถูกใช้งานเลย จนเจ้าของถึงกับออกปากชมว่า สะอาดกว่าอยู่เองซะอีก

นอกจากนี้ผู้เช้ายังทิ้งมกระดาษโน้ตข้อความไว้ให้ว่า “Guy! Thank you! Come to Russia!” (ขอบคุณนะ ไว้มาเที่ยวรัสเซียนะ) เรียกได้ว่าเป็นเรื่อวราวประทับใจอย่างมาก

Cr.@korryo