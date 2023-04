เจอแบบนี้ไหวมั้ย หนุ่มหาที่พักราคาประหยัด พบที่พักเดือนละ 2,000 แต่พอดูสถานที่แล้ว สภาพห้องสุดอึ้ง แถมแอร์ต้องแบ่งกับข้างห้อง

เรียกว่ากลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียล ที่ใครหลายคนเห็นก็บอกเลยว่าต้องอึ้ง! เมื่อเว็บไซต์ Sinchew รายงานว่า พบผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์ “@farfromthesunn” ได้แชร์เรื่องราวที่ทำเอาชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นในโลกโซเชียล

โดยเจ้าตัวได้ติดต่อหาห้องเช่าราคาประหยัด ในพื้นที่ซาห์อลาม เมืองหลวงของรัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย จนกระทั่งได้พบที่พักหนึ่ง ทว่าเมื่อเห็นสภาพห้องพักแล้วถึงกับบอกว่ารับไม่ได้

สำหรับราคาค่าเช่าห้องพักที่มีแอร์ คือ เดือนละ 250 ริงกิต หรือ ประมาณ 2,000 บาท ส่วนห้องเช่าแบบที่ไม่มีแอร์เดือนละ 200 ริงกิต หรือประมาณ 1,500 บาท ดูเหมือนราคาจะเป็นมิตร แต่สภาพห้องทำเอาเจ้าตัวบอกว่ารับไม่ได้สุดๆ

โดยสภาพห้องพักดังกล่าว เมื่อเปิดประตูเข้าไปจะเจอ ห้องขนาดเล็กและแคบมาก มีเพียงแค่เบาะที่นอน ซึ่งก็แทบจะเต็มพื้นที่แล้ว แต่สิ่งที่ทำเอากรรมการอึ้งกว่าเดิมนั่นก็คือ เครื่องปรับอากาศ ที่ติดอยู่บนผนังนั้นมีเพียงครึ่งเดียว ต้องแชร์ความเย็นกับห้องข้างๆ

เจ้าของโพสต์ได้เผยภาพบทสนทนาระหว่างเขาและเจ้าของที่พัก ซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้เห็นสภาพห้องแล้ว ก็ตอบกลับไปอย่างสุภาพและถนอมน้ำใจว่า “ขอบคุณสำหรับรายละเอียดทั้งหมด หากตัดสินใจแล้วจะติดต่อกลับไปอีกที”

สวนทางกับแคปชั่นโพสต์ในทวิตเตอร์ที่บอกว่า “ฉันจะไม่มีทางเช่าห้องแบบนี้ โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ขอร้องเถอะเจ้าของที่พัก”

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามากดรีทวีตกันสนั่น รวมไปถึงแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าว ว่าแบบนี้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายหรือไม่ และ มองว่าเป็นการเอาเปรียบผู้เช่ามากเกินไป บางคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ว่าตนเองก็เคยเจอห้องพักแบบในภาพเช่นกัน

ขณะที่หลายคอมเมนต์สงสัยว่า “แล้วแบบนี้จะปรับอุณหภูมิอย่างไร?” รวมไปถึงยังกังวลอีกด้วยว่า สภาพจิตน่าจะย่ำแย่หากต้องพักอาศัยในที่พักเช่นนี้

There’s no way I would rent this kind of room again. The aircond room I cannot 😭

landlords, please. pic.twitter.com/kQo60kOKyQ

— Far Sun (@farfromthesunn) April 25, 2023