‘ฮอลลีวูด’ สั่นคลอน หลังสมาคมนักเขียนแห่งอเมริกา (WGA) นัดประท้วงหยุดงาน ครั้งใหญ่ในรอบ 15 ปี หลังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการเพิ่มค่าจ้างกับสตูดิโอยักษ์

วันนี้ (2 พ.ค.66) กำลังเป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียลขณะนี้ เมื่อเหล่านักเขียนบทภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์หลายพันคน ร่วมกันนัดหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ในรอบ 15 ปี เพื่อต่อสู้ในการเจรจาข้อตกลงการเพิ่มค่าจ้างและผลประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ

สมาคมนักเขียนแห่งอเมริกา (WGA : The Writers Guild of America) ประกาศว่าสมาชิกนักเขียนบทภาพยนตร์กว่า 11,500 คน ในแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก และเมืองอื่นๆ จะร่วมกันปฏิเสธที่จะทำงาน

หลังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในสัญญาฉบับใหม่กับ สมาพันธ์ผู้ผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ (AMPTP : Alliance of Motion Picture and Television Producers) ซึ่งเป็นตัวแทนของสตูดิโอขนาดใหญ่ เช่น Disney, Netflix และอื่นๆ

The Board of Directors of the @WGAwest and the Council of the @WGAeast, acting upon the authority granted to them by their memberships, have voted unanimously to call a strike, effective 12:01 AM, Tuesday, May 2.

— Writers Guild of America West (@WGAWest) May 2, 2023