“เอ็ด ชีแรน” สาบานจะเลิกทำเพลง ถ้าแพ้คดี ‘ข้อกล่าวหาลอกเลียนแบบเพลง’ Let’s Get It On ของ Marvin Gaye เพื่อสร้างเพลงฮิต “Thinking Out Loud”

วันนี้ (3 พ.ค. 66) มีรายงานข่าวที่ทำเอาแฟนๆช็อกกันทั่วโลก เมื่อนักร้องหนุ่มเจ้าพ่อเพลงฮิตชั้นนำของชาร์ต และยังมีรางวัลการันตีความเก่งกาจอย่าง “เอ็ดเวิร์ด คริสโตเฟอร์ ‘เอ็ด’ ชีแรน (Edward Christopher ‘Ed’ Sheeran) หรือที่ทุกคนคุ้นหูกับชื่อ “เอ็ด ชีแรน” ที่โดนฟ้องร้องข้อกล่าวหาลอกเลียนแบบเพลง

รายงานจาก insider แจ้งว่า ‘เอ็ด ชีแรน’ ประกาศกร้าวสาบานว่าจะเลิกทำเพลง หากคณะลูกขุนตัดสินว่าเขามีความผิดในกรณีข้อกล่าวหาว่าลอกเลียนผลงานเพลงโซลสุดคลาสสิกของ “มาร์วิน เกย์” (Marvin Gaye) ในปี 1973

‘เอ็ด ชีแรน’ ได้เข้าให้การในวันจันทร์ที่ผ่านมา ณ ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในเขตแมนฮัตตันของนครนิวยอร์ก โดยเขาถูกกล่าวหาว่าคัดลอกเพลง “Let’s Get It On” ของ ‘มาร์วิน เกย์’ เพื่อสร้างเพลงฮิตอย่าง “Thinking Out Loud” ในปี 2015

ตามรายงานของ Daily Mail เมื่อชีแรนถูกถามถึงกรณีการพิจาณาข้อกล่าวหาดังกล่าว เขาให้คำตอบกับสื่อว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้น ผมพอแล้ว ผมจะหยุด” ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาหมายถึงอาชีพนักดนตรีที่โด่งดังทำลายสถิติของเขา และยังเสริมอีกว่า “ผมอุทิศทั้งชีวิตให้กับการเป็นศิลปินและนักแต่งเพลง มันเป็นเรื่องน่าอายจริงๆ ที่มีคนมาด้อยค่ามัน”

‘ชีแรน’ ถูกฟ้องร้องโดยทายาทของ “เอ็ดเวิร์ด ทาวน์เซนด์” (Edward Townsend) ผู้ร่วมประพันธ์บทเพลงดังกล่าวนั้นเป็นผู้ยื่นฟ้อง โดยอ้างว่า “Thinking Out Loud” มีความคล้ายคลึงกันกับ “Let’s Get It On” รวมไปถึงคอร์ดที่มีความคล้ายคลึงกันด้วย

‘ชีแรน’ ปฏิเสธข้อกล่าวหาและแจ้งกับศาลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า “Thinking Out Loud” มีองค์ประกอบเพลงที่ไม่เหมือนใคร “ผมรู้คอร์ดที่ผมเล่นบนกีตาร์ตัวนั้นดี” เขากล่าวอย่างดุเดือดกับทนายความของโจทก์

ทั้งนี้ด้านทายาทของ ‘เอ็ดเวิร์ด ทาวน์เซนด์’ กำลังดำเนินการเรียกร้องเงินที่ไม่ระบุรายละเอียดจำนวนเงิน และคาดว่าจะห้ามไม่ให้ ‘ชีแรน’ แสดงเพลง “Thinking Out Loud” ในรายการสด

อย่างไรก็ดี นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ ‘ชีแรน’ ต้องขึ้นศาลในเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เพลง โดยเรื่องราวบทสรุปจะเป็นอย่างไร ‘เอ็ด ชีแรน’ จะถูกตัดสินว่าละเมิดลิขลิทธิ์หรือไม่ ต้องรอติดตามกัน

ที่มา : insider