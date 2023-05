‘ทอม ฮอลแลนด์’ เผยประสบปัญหาสุขภาพจิตจากการถ่ายทำซีรีส์ The Crowded Room รับบทตัวละครมีปัญหาสุขภาพจิต มีภาวะสลัดตัวละครไม่ออกจนเกือบโกนผม

เรียกว่าเป็นปีทองในการแสดงสำหรับหนุ่ม ‘ทอม ฮอลแลนด์’ หรือที่รู้จักโด่งดังอย่างถล่มทลายกับบทบาท สไปเดอร์แมน ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้รับบทใหม่ท้าทายความสามารถกับบทบาท “แดนนี่ ซัลลิแวน” ในซีรีส์ The Crowded Room ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริง และสร้างจากนวนิยายเรื่อง The Minds of Billy Milligan ในปี 1981

โดย The Crowded Room จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับวัยรุ่นขี้อายที่ต่อต้านสังคมจากตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ซึ่งถูกจับหลังจากเหตุกราดยิงในปี 1979 ‘ทอม ฮอลแลนด์’ กล่าวว่า การทำงานในหนังเขย่าขวัญแนวจิตวิทยาเรื่องนี้ทำให้เขาสะท้อนมุมมองที่เขามีต่อสุขภาพจิตของตัวเอง

โดย ‘ทอม ฮอลแลนด์’ ให้สัมภาษณ์ว่า ต้องใช้เวลานานมากในการฟื้นตัวหลังจากการถ่ายทำ เขาอธิบายว่า “ผมเห็นตัวเองในตัวเขา แต่เป็นในชีวิตส่วนตัวของผม ผมจำได้ว่าที่บ้านมีปัญหานิดหน่อยและผมก็คิดว่า ผมจะโกนหัวแล้ว ผมต้องโกนหัวเพื่อกำจัดตัวละครนี้”

ทว่าตอนนั้นอยู่ในช่วงระหว่างการถ่ายทำ จึงตัดสินใจกัดฟันสู้ถ่ายซีรีส์ต่อไป ที่สำคัญ ‘ทอม ฮอลแลนด์’ ยังเผยอีกว่า เขาได้เลิกดื่มแอลกอฮอลล์มาได้ 1 ปี 4 เดือนแล้ว และยังเสริมอีกว่า “การเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตในขณะที่ถ่ายทำ The Crowded Room เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตเขาเอง”

ทั้งนี้ ‘ทอม ฮอลแลนด์’ ยังบอกอีกว่า การถ่ายทำ The Crowded Room ช่วยทำให้เขารู้จัก “สิ่งที่จะกระตุ้น” และ “สิ่งที่ทำให้เครียด” ได้ดีขึ้น เช่น สื่อสังคมออนไลน์

โดยเมื่อปีที่แล้ว ‘ทอม’ ได้ประกาศว่าเขากำลังหยุดพักจากโซเชียลมีเดียด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสุขภาพจิต เขาได้ลบ Instagram และ Twitter ออกจากโทรศัพท์มือถือแล้ว โดยมองว่าสื่อสังคมเหล่านี้ “กระตุ้น” และ “ครอบงำ” มากเกินไป

