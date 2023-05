น้อยหนึ่ง บิวตี้บล็อกเกอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดัง แต่งเป็น Adam Warlock ตอกย้ำคำแซว คนไทยคนแรกในจักรวาล Marvel เหมือนยิ่งกว่าตัวจริง

อดัม วอร์ล็อก (Adam Warlock) เดิมรู้จักกันในชื่อ ฮิม หรือ อดัม เป็นตัวละครที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนของมาร์เวลคอมิกส์ ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือการ์ตูนแฟนทาสติกโฟร์ เล่มที่ 66–67 และธอร์ เล่มที่ 163 – 166 มีความโดดเด่นในเรื่องพลังอำนาจมหาศาลที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด

ล่าสุดภาพยนตร์ รวมพันธุ์นักสู้พิทักษ์จักรวาล 3 หรือ Guardians of the Galaxy Vol. 3 ได้เผยโฉมอดัม วอร์ล็อกแบบชัด ๆ นำแสดงโดย วิล เพาเทอร์ (Will Poulter) นักแสดงหนุ่มมากผลงานสัญชาติอังกฤษ วัย 29 ปี

หลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ก็เกิดกระแสไวรัลในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง รีวิวภาพยนตร์กันอย่างออกรสทั้งซึ้งใจ ตลก และแอ็กชันสุดมันส์ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ชาวเน็ตไทยต่างจำตามองก็คือ ตัวละครอดัม วอร์ล็อกหน้าตาคุ้น ๆ เหมือน ‘น้อยหนึ่ง’ จากช่อง ‘noyneung makeup’ ยูทูบเบอร์สายแต่งหน้าชื่อดัง

เท่านั้นไม่พอ ยังโดนแซวยับว่า เป็นคนไทยคนแรกในจักรวาล Marvel Cinematic Universe งานนี้เจ้าตัวไม่น้อยหน้า ออกมาแต่งโชว์ไปเลยสิคะ ระบุ “พวกการ์เดี้ยน..ระวังกระเด็นนะคับจารย์ 🤣 กับลุค Adam War..หลอก!? ฟีลคนไทยคนแรกที่หลอกว่าไปเล่น555 🤭 อยากให้แต่งก็แต่งไปเลย!! ไปชมไลฟ์กันได้เลยจ้า”

ทำเอาแฟน ๆ ถึงกับชอบใจกันยกใหญ่ แห่แซวกันไม่หวั่นไม่ไหว “เหมือนยิ่งกว่าตัวจริง” , “คนไทยคนแรกใน MCU เหมือนตั้งแต่ยังไม่แต่งค่ะ จบ” , “ยอมใจ ในการลงทุนแต่งหน้า แม้ไม่รู้ว่าหน้าจะพังป่าว” , “เหมือนเค้ามา cover เรามากกว่า5555 เหมือนมากกว่าตัวจริง” , “แว้บแรกเลยนะก็คิดว่าเหมือนมาก แต่กลัวจะเป็นการแกงพี่น้อยหนึ่งเกิน” , “เหมือนไม่ไหวแม่ มุนินทร์มุตา กาสะลองซ้องปีบเว่อ”