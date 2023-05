แฟนคลับเขี้ยวกุดเตรียมกรี๊ด เคาะนักแสดง ‘อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร’ (How to Train Your Dragon) ฉบับคนแสดง ล็อกวันฉายภาพยนตร์อย่างเป็นทางการ 14 มีนาคม 2025

หลังจากมีประกาศ ภาพยนตร์แอนิเมชั่นสุดฮิต ‘อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร’ (How to Train Your Dragon) กำลังจะกลายมาเป็นฉบับคนแสดง

โดยทีมผู้สร้างคือ ‘ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส’ ซึ่งมีการล็อกวันฉายอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 14 มีนาคม 2025 และยืนยันว่า “ดีน เดอบลัวส์” (Dean DeBlois) ผู้กำกับฉบับแอนิเมชั่นดั้งเดิม จะกลับมารับหน้าที่กำกับและเขียนบทในฉบับคนแสดงอีกด้วย

ล่าสุดมีการประกาศรายชื่อนักแสดงนำออกมาแล้ว โดยได้นักแสดงหนุ่ม สุดหล่อ “เมสัน เธมส์” (Mason Thames) นักแสดงที่โด่งดังจากเรื่อง “The Black Phone” มารับบท “ฮิคคัพ”

‘เมสัน เธมส์’ ในวัย 15 ปี ปรากฏตัวในซีรีส์เรื่อง For All Mankind ก่อนที่จะได้รับบทนำใน Black Phone ซึ่งเป็นผลงานที่ดัดแปลงจากเรื่องสั้นของ “โจ ฮิลล์” (Joe Hill) ที่ผลิตโดย Blumhouse Productions และออกฉายโดย Universal ในปี 2022

ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศและภาพยนตร์ฮิตในเชิงพาณิชย์ ทำให้’เมสัน เธมส์’ เป็นที่จับตามอง

สำหรับนักแสดงสาว ก็ได้นักแสดงสาวสวยมากความสามารถ “นิโค พาร์คเกอร์” (Nico Parker) มารับบท “แอสทริด” เธอเปิดตัวในฐานะนักแสดงนำจากภาพยนตร์ “Dumbo” ฉบับคนแสดงของ ‘ทิม เบอร์ตัน’ ( Tim Burton) สร้างโดยดิสนีย์ในปี 2019

ต่อมาเธอแสดงซีรีส์ทาง HBO เรื่อง The Third Day และปรากฏตัวในภาพยนตร์แนวไซไฟของ ‘ลิซ่า จอย’ เรื่อง ‘Reminiscence ล้วงอดีตรำลึกเวลา’ ก่อนจะเป็นที่จับตามองใน Last of Us ภาพยนตร์ยอดนิยมจาก HBO ในรอบหลายปี

การค้นหานักแสดงที่จะมารับบทตัวนำทั้งคู่นั้นใช้เวลาหลายเดือน เนื่องจากต้องการมองหานักแสดงที่สามารถเติบโตในบทบาทได้มากพอๆ กับที่ตัวละครเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เพราะภาพยนตร์แอนิเมชั่นแต่ละภาคมีการกระโดดข้ามอายุของตัวละคร

อย่างไรก็ดี ทางทีมผู้สร้างกำลังวางแผนถ่ายทำภาพยนตร์ในฤดูร้อนนี้ เพื่อให้พร้อมฉายในวันที่ 14 มีนาคม 2025

ที่มา : The hollywood reporter