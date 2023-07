เวียดนามสั่งแบนหนัง ‘Barbie’ ฉบับคนแสดง ปมมีฉากเผยภาพแผนที่ ‘เส้นประ 9 เส้น’ สัญลักษณ์การอ้างสิทธิของจีนเหนือน่านน้ำทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นข้อพิพาทมายาวนาน

กลายเป็นประเด็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากในโลกโซเชียล สำหรับภาพยนตร์ที่หลายคนตั้งตารออย่าง “Barbie – บาร์บี้” ฉบับคนแสดง ที่ได้นักแสดงนำหญิงรับบทบาร์บี้คือ ‘มาร์โก้ ร็อบบี้’ และนักแสดงชายผู้รับบทเคน คือ ‘ไรอัน กอสลิ่ง’ ทั้งยังได้ผู้กำกับสาวมือทองอย่าง ‘เกรต้า เกอร์วิค’ มาขึ้นแท่นกำกับให้

แม้กระแสของภาพยนตร์ ‘Barbie – บาร์บี้’ จะโด่งดังไปทั่วโลก และมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 21 กรกฎาคมนี้ก็ตาม ทว่าล่าสุดกลับกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อน เมื่อประเทศเวียดนามออกมาสั่งแบนภาพยนตร์ดังกล่าว

เนื่องจากในภาพยนตร์เรื่องนี้ มีฉากที่เผยภาพ ‘เส้นปะ 9 เส้น’ สัญลักษณ์แห่งการอ้างสิทธิของจีนเหนือน่านน้ำส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นข้อพิพาทดินแดนระหว่างจีนกับเวียดนาม

โดยประเด็นดังกล่าว สร้างข้อถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลจำนวนมาก

Curious about why Vietnam decided to ban Barbie movie? This is the reason! Why did Warner Bros draw a dashed line on the map of Asia? The answer, once again, points towards the same motive: appeasing China. pic.twitter.com/j8pRBczJki

— Duan Dang (@duandang) July 4, 2023