Duck Academy เป็ดไล่ทุ่งไทยที่ดังไกลระดับโลก พร้อมให้รับชมแล้วที่ไทย ฉายจริง 20 ก.ค.-8 ส.ค. ที่เฮ้าส์ สามย่าน โดย 18 ก.ค. เป็นรอบสื่อและมีแขกรับเชิญพิเศษ แถลงข่าวเวลา 18.30 น. เริ่มฉาย 19.00 – 20.00 น.

กว่าจะเป็น Duck Academy..

2556 เรื่องราว คนกับเป็ดฝูงใหญ่ ในรายการหอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทระนง สนับสนุนโดย ธ.ก.ส. ออกอากาศทางช่อง 9 30 HD เนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจ เกษตรกรเชิดชูคุณค่าของแผ่นดิน

2560 ป่าใหญ่ครีเอชั่น พัฒนาเนื้อหาใหม่ ส่งแนวคิดประกวดในชื่อ Duck Academy ได้รับรางวัล “Best Pitch Project” จากงานอบรมการผลิต

2561 Duck Academy สู่โลกกว้าง งานรวมสารคดีจากทั่วโลก Asian Side of the Doc BKK ได้รับรางวัล Best ASEAN Project Pitch จากแนวคิดและโครงการสู่การลงมือถ่ายทำพิถีพิถันและเล่าเรื่องแบบสารคดีสากล

2561 เผยแพร่ครั้งแรกที่ญี่ปุ่น สถานี NHK world ซื้อ Duck Academy โดยคนไทย สุริยนต์ จองลีพันธ์ผู้กำกับสารคดี และ ยุพา เพ็ชรฤทธิ์ โปรดิวเซอร์บินไปญี่ปุ่นและตัดต่อกับทีมNHK ได้เห็นมุมมองและการทำงานที่แตกต่างหลากหลาย

2562 ARTE สถานีโทรทัศน์ใหญ่ของฝรั่งเศส ที่รับชมได้หลายประเทศในยุโรป

2562-65 เผยแพร่ในงานเทศกาล film festivalที่จัดขึ้นหลายภูมิภาคทั่วโลกและสถานีโทรทัศน์อีกหลายประเทศซื้อลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่ เช่น สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี โปแลนด์ โครเอเชีย อิตาลี ไอร์แลนด์ แคนาดา แม็กซิโก เกาหลีไต้ ไต้หวัน สิงคโปร์ ฯลฯ

2562 ได้รับรางวัล Best Short Documentary จาก Devour! The Food Film Fest ประเทศแคนาดา

2562 – ปัจจุบัน มีความพยายามนำ Duck Academy ฉายในประเทศไทย แต่หลายๆเหตุผลทำให้ยังไม่สามารถฉายได้

2566 มีการรับชมแบบ Streaming ที่ประเทศญี่ปุ่น เกิดเป็นไวรัล มีผู้เข้าชม trailer ถึง 7 ล้านครั้ง กระแสไวรัลจากญี่ปุ่นกระเพื่อมถึงโลกออนไลน์ในไทย ทำให้ Duck Academy ลุงสมนึกและเป็ดของเขาได้รับความสนใจ

ตำนานเป็ดไล่ทุ่งที่เล่าเรื่องโดยมีเป็ดเป็นนางเอก ทำให้เกิดความตรึงใจแก่ผู้ชมแบบข้ามพรมแดนวัฒนธรรม

บริษัทป่าใหญ่ ครีเอชั่น ขอขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ธกส.ผู้สนับสนุนเริ่มแรก ลุงสมนึกและฝูงเป็ด ทีมงานผลิตที่ตั้งใจทำงานทุกขั้นตอนเพื่อพาเรื่องราวจากไทยสู่โลก และจะดำเนินการนำสารคดีนี้มาเผยแพร่ในไทยเมื่อถึงเวลาเหมาะสม

