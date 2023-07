เตรียมโบกมือลานกฟ้า! “อีลอน มัสก์” เจ้าพ่อเทคโนฯ เคลื่อนไหวอีกครั้ง เตรียมเปลี่ยนโลโก้ ‘นกฟ้า’ เอกลักษณ์ดั้งเดิม Twitter เป็นรูปตัว X

วันนี้ (24 ก.ค. 66) กลายเป็นเรื่องราวสนั่นวงการโซเชียลอีกครั้ง สำหรับเจ้าพ่อเทคโนฯ “อีลอน มัสก์” CEO มหาเศรษฐีของ Tesla และเจ้าของแอพพลิเคชั่นที่มีโลโก้สุดเอกลักษณ์ ‘นกฟ้า’ อย่าง ‘ทวิตเตอร์’ (Twitter)

ตลอดระยะเวลาที่ ‘อีลอน มัสก์’ เข้ามาดูแลทวิตเตอร์จะมีมหากาพย์ดราม่ามากมาย ทว่าล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง ทวีตข้อความระบุว่า “ในไม่ช้า เราจะทำการโบกมือลาแบรนด์ Twitter รวมถึงบรรดานกทั้งหลายด้วย”

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8

นอกจากนี้ ‘อีลอน มัสก์’ ยังโพสต์คลิปวิดีโอ ที่แสดงสัญลักษณ์ตัว X อีกด้วย

อย่างไรก็ดีตามคำกล่าวอ้างล่าสุดของ ‘อีลอน มัสก์’ เผยว่า รายได้จากการโฆษณาในตอนนี้ยังคงอยู่ในระดับที่หดหายเกือบครึ่งหนึ่งของที่เคยเป็น อีกทั้งกระแสเงินสดของทวิตเตอร์ก็ติดลบ อันเป็นผลมาจากภาระหนี้จำนวนมาก

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ‘อีลอน มัสก์’ ได้แต่งตั้ง ‘ลินดา ยัคคาริโน’ (Linda Yaccarino) อดีตผู้บริหารของสื่อ NBC Universal เป็น CEO คนใหม่ของทวิตเตอร์ โดย ‘ลินดา’ ได้ออกมาทวีตข้อความในเวลาต่อมาว่า

“มันเป็นเรื่องยากมาก ทั้งในชีวิตหรือในธุรกิจที่คุณจะได้รับโอกาสครั้งที่สองในการสร้างความประทับใจครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง ทวิตเตอร์สร้างความประทับใจครั้งใหญ่และเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของพวกเรา ตอนนี้ X จะก้าวไปอีกขั้น พลิกโฉมทั่วโลก”

It’s an exceptionally rare thing – in life or in business – that you get a second chance to make another big impression. Twitter made one massive impression and changed the way we communicate. Now, X will go further, transforming the global town square.

— Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023