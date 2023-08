ปังมาก! สอดอ Style เปิดรายได้ Reels ไม่ถึงเดือน ฟาดไป 2.5 ล้าน

ถึงกับอึ้ง! เส้นด้าย สอดอ Style เปิดรายได้ทำคลิป Reels 28 วัน ได้ 2.5 ล้าน ลั่นไม่ต้องขายของกันแล้ว ก่อนจะเผยเคล็ดลับความรวย มุงให้ไว

เรียกได้ว่ามาแรง สำหรับ “Facebook Reels” ฟีเจอร์จากทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่เปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 แต่เพิ่งมาให้ความสนใจ หลังมีหลายคนลงคลิปแล้วสามารถสร้างรายได้

อย่างไรก็ดี คลิป Reels Facebook สามารถสร้างรายได้ให้กับเหล่าครีเอเตอร์ผ่านระบบ Reels Play แต่จะมีเงื่อนไข คือ จะต้องมียอดผู้เข้าชมคลิปวิดีโอ Reels อย่างน้อย 1,000 ครั้งภายในช่วง 30 วัน



ล่าสุดฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียว เมื่อ “เส้นด้าย” เจ้าของเพจ สอดอ Style อีกหนึ่งคนที่ออกมาเปิดเผยรายได้จาก Facebook Reels หลังเธอลงคลิปมา 28 วัน สามารถสร้างรายได้ถึง 70,435 us หรือ 2,532,400 บาท



“รายได้ 28 วันจากคลิป reels แค่ 70,435 us x 36 บาท = 2,532,400 บาททททททททท

ไม่ต้องขายของกันแล้ววววว ต้องเปิดคอร์สสอนเหมือนคนได้ 10,000 us แตกไหม5555

แต่นี้ 70,435 us ยังไงดีล่ะ เอิทได้ยัง #เอาเว้ยยยยยยย โอมเทพสามตามาดลใจ

รายได้จาก Reels ที่ทำขำๆ เดือนนี้ (จากเฟสบุคส่วนตัว) เพิ่งเปิดดูเป็น ที่ผ่านมาไม่เคยดูเลย

นี่คลิปแตกล้านวิวแค่ 3 คลิปนะ แล้วคิดดู คลิปแตก 10 ล้านวิวหลายคลิปมาก จะได้เท่าไหร่ ?

มาขยันให้ถูกที่กันเถอะเพื่อน ๆ”





นอกจากนี้เธอยังแนะนำวิธีการทำคลิป Facebook Reels ให้ผู้ที่เข้ามาถามเธอว่า ทำยังไงให้คลิปปังคนดูเยอะจนเป็นไวรัล

“กฎการทำ reels ง่ายๆ



– เปิดบริษัท ผูกบัญชีบริษัท (สำหรับคนที่ทำได้เยอะ แต่ถ้าไม่เยอะไม่ถึงเดือนละ100,000 บาท ไม่เป็นไรบัญชีส่วนตัวได้ )

– ต้องสร้างรายได้ให้เกิน 100 us ถ้าทำไม่ถึง มันไม่ให้เงิน ที่ได้ยิบย่อยก็จะถูกตัดไปเฉย ๆ เสียทิ้ง

– ทำคลิป real สั้นๆ ไม่ต้องเอฟเฟคเยอะ

– ไม่จำเป็นอย่าใส่เพลง

– อย่าเอาคลิปที่มีลายน้ำมาลง

– คอนเทนท์ต้องมีแก่นคม ๆ

– คลิปที่คนดูวนหลายรอบ จะได้เงินดี

– ยอดวิวมีผล ต่อยอดเงิน

– ถ้ามึงดัง ทุกอย่างมันก็ง่าย ถ้าเพิ่งเริ่มแค่ต้องหาคาแรคเตอร์ตัวเองให้เจอ จบ ร๊วยย”



งานนี้ เมื่อเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นต่างเอาเธอเป็นแบบอย่าง พร้อมกับขอให้เธอเปิดคอร์สสอนคนทำคลิป Facebook Reels จริงจังเลย

ขณะเดียวกัน เมื่อตรวจสอบพบว่า ตอนนี้ Facebook reels ระบบ error ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ต้องรอการตรวจสอบกันต่อไป