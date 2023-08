WonderFrame ไปออกรายการจีน โชว์เพลงแต่งใหม่ “I Know You Want It” ต่อหน้า “แจ็คสัน หวัง” ยอดวิวทะลุล้าน กลายเป็นกระแสในโซเชียล

เฟรม ศุภัคชญา สุขใบเย็น หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ WonderFrame แร็พเปอร์ นักร้อง และนักแต่งเพลงชาวไทยขวัญใจของใครหลายคน เจ้าของเพลงฮิตอย่าง อยู่ดีๆก็… , เขาไปแล้ว , แพ้เป็นพระ ชอบนะคะเป็นแฟนกันไหม , ไม่มีไม่ตาย และอีกมากมาย

เธอเพิ่งสร้างความฮือฮา หลังเป็นตัวแทนประเทศไทยไปออกรายการวาไรตี้ THE NEXT 2023 ของประเทศจีน ซึ่งเป็นรายการที่รวมนักร้อง 26 คนจากหลากหลายประเทศ ทำโชว์แข่งขันกัน

ล่าสุด WonderFrame ก็ได้สร้างความประทับใจให้หลาย ๆ คน ด้วยการแสดงที่โดดเด่น และเพิ่งเผยคลิปที่ไปออกรายการและโชว์เพลง “I Know You Want It” ต่อหน้า JAY PARK กับ Jackson Wang และกรรมการคนอื่น ๆ

พร้อมแคปชั่นว่า “ตั้งใจแต่งเพลงเพื่อสเตจนี้โดยเฉพาะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ #wonderframe #วันเดอร์เฟรมไปจีน #舞台2023 #thenext2023” ซึ่งคลิปมีคนเข้าชมมากกว่า 1 ล้านครั้งแล้วในเพจของ WonderFrame

WonderFrame มีงานให้ติดตามต่อเนื่อง โดยปลายปีที่ผ่านมาเธอปล่อยเพลง “lalalalalala” และ “บั้นท้าย” รวมถึงเพลง “OnlyFans” ที่ทำร่วมกับ REPENZEN FOXX กลุ่มดีเจจากญี่ปุ่น ก่อนไปทำงานที่จีน ก่อนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเธอเพิ่งจะปล่อยเพลง “ใจเหลือเหลือ” และ “กำมือขึ้นแล้วหมุน ๆ (OK)”