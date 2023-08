มิสยูฯไทยแลนด์ 2023 โชว์ชุดประจำชาติงามสง่าอวดความเป็นไทย อธิบดีกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบรางวัลพิเศษ 5 รางวัล ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมสาขาต่างๆ

เมื่อเวลา 21.15 น. วันที่ 19 ส.ค. 66 ที่เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน กองประกวดมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2023 จัดการประกวดรอบ “ชุดประจำชาติ National Costume”

โดยผู้เข้าประกวด 53 สาวงาม ปรากฎตัวให้บรรดาแฟนงานงามได้ยลโฉมในชุดไทยทรงเครื่องเต็มยศ ตามแบบฉบับแต่ละจังหวัดที่ออกแบบเอง สวยงามตระการตาจนแฟนๆตกตะลึงในความงามอย่างไทย

อาทิ วีนา ปวีนา สิงห์ทักวาล มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ภูเก็ต มาในชุด บุปผาราชินีศรีศิวาลัย ออกแบบโดย ดร.สรรค์ สุดเกตุ (ห้องเสื้อวนัชกูตูร์) แรงบันดาลใจของชุด มาจากดอกไม้ที่งดงามที่มีนามตามพระนามาภิไธย “สิริกิติ์” ดอกไม้นามพระราชทาน และดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระพันปีหลวง หรือเรียกว่า “บุปผาราชินี” นำมาผสมผสานกับ ”ชุดไทยศิวาลัย” หนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่พระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่ม

แอนโทเนีย โพซิ้ว มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์นครราชสีมาปรากฎตัวมนชุด อโยธยาอมรานิรมิต ซึ่งออกแบบโดย ภูษาผ้าลายอย่าง โดย อาจารย์ธนิต พุ่มไสว และคุณศิวกร เกษรราช ได้แรงบันดาลใจ ความงามของสตรีสูงศักดิ์สมัยอยุธยาตอนปลาย ถ่ายทอดผ่านงานหัตถศิลป์ไทย ฝีมือคนรุ่นใหม่ ใช้สีส้มประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นโทนสีหลัก นำดอกสาธรดอกไม้ประจำจังหวัด ออกแบบเป็นลายผ้าเขียนทอง “ลายสร้อยผกาสาธร” เขียนด้วยยางมะเดื่อปิดทองคำแท้ทั้งผืน นับเป็นภาพสะท้อนอดีต เพื่อรักษาให้งานศิลป์แผ่นดินสืบทอดต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน

แจสซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แม่ฮ่องสอน มาในชุด THE KIRANA ออกแบบโดย นายประภากาศ อังศุสิงห์ ซึ่งมีแรงบันดาลใจจาก The Kirana คือการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ผสมผสานความร่วมสมัยและความวิจิตรงดงามของชุดไทยศิวาลัยได้อย่างลงตัวรายละเอียดการตกแต่งของชุดและโทนสียังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง ความเขียวขจี ความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่โอบล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอนกลิ่นอายของเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์มาประกอบทำให้ ชุด the kirana สมบูรณ์แบบและสง่างามเป็นอย่างยิ่ง

ข้าวฟ่าง พิชญดา ขุนทอง มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ระนอง โชว์ตัวใน ชุด กุสุมา ออกแบบโดย น.ส.พิมพ์มาดา บุญยรัตน์ มีแรงบันดาลใจจาก กุสุมา (ดอกไม้อันทรงเกียรติ) คือ concept หลักในการออกแบบชุดบาบ๋าย่าหยา ซึ่งเป็นชุดทางวัฒนธรรมลูกผสมของทางภาคใต้ ที่มีการปรับประยุกต์ในดีไซน์ แต่คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างครบเครื่อง แสดงถึงความเลอค่าของหญิงงาม ด้วยเครื่องประดับต่างๆตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นำเสนอผ่าน ข้าวฟ่าง RanongOriginal ฝีมือออกแบบโดยนักเรียนและร่วมตัดเย็บโดยพี่ป้าน้าอาในจังหวัดระนองทั้งหมด

น้ำผึ้ง กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เชียงใหม่ ชุด ชาติพันธุ์ไทยใหญ่ ออกแบบโดย สกุลจันทร์ แรงบันดาลใจของชุด สะท้อนจากตัวตนของน้ำผึ้ง แสดงออกถึงเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญา และความงดงาม ชาติพันธุ์ไทยใหญ่

เจนนี่ เจนนิเฟอร์ โจนส์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สุราษฎร์ธานี มาในชุด นาฎมวยไชยาสยาม MUAY CHAIYA OF SIAM ซึ่งออกแบบโดย ห้องเสื้อ WASA COUTURE นายวัฒนา เสมอชาติ ได้แรงบันดาลใจมาจาก “มวยไชยา” เป็น ศิลปะการต่อสู้ของไทยโบราณ ที่แสดงถึงความสวยงามทางศิลปะวัฒนธรรม การแต่งกายของมวยไชยา จะเป็นการนุ่งเตี่ยวด้วยผ้า 2 ชิ้น และยังได้นำผ้าไหมพุมเรียง อันเป็นอัตลักษณ์ของสุราษฎร์ธานี มารังสรรค์บนตัวชุด รวมไปถึงการใช้วัสดุฝ้ายดิบ และเชือกกาบกล้วย ในการคาดเชือกของการต่อสู้ ดังนั้น ชุดมวยไชยา จึงสื่อถึง ความเป็นเลือดนักสู้ ผู้หญิงที่เพรียบพร้อมเพื่อชัยชนะแห่งสยามประเทศ

และ กรองทอง จันทรสมโภช มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์พิษณุโลก ที่สร้างความฮือฮาในชุด โสกันต์ ที่นอกจากชุดจะสวยงามแล้วยังแต่งหน้าด้วยสีทองอร่าม ชุดออกแบบโดย ชวัญชัย อรชร แรงบันดาลใจคือเครื่องทรงในพระราชพิธีโสกันต์ หรือพิธีโกนจุกของพระราชวงศ์ ที่จะมีการแต่งกายผู้เข้าพิธีด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างเต็มที่ตามธรรมเนียมโบราณ

จากนั้นได้มีการประกาศรางวัลพิเศษ 5 รางวัล ได้แก่

รางวัล Traditional Textile Award ชุดผ้าไทยโบราณที่ใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ หรือชุดสำหรับเจ้านายชั้นสูง ผู้ชนะ กรองทอง จันทรสมโภช มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์พิษณุโลก จากชุด โสกันต์ออกแบบโดย ชวัญชัย อรชร

รางวัล Cultural Textile Award ชุดผ้าไทยที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม สำหรับใส่ในงานประเพณี งานพิธีกรรมของ แต่ละท้องถิ่นผู้ชนะ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ มหาสารคาม เชอร์รี่ จรรยา ต้นงาม จากชุด นบเถิงแถน ออกแบบโดย ธีรวัฒน์ เจียงคำ

รางวัล Innovative Textile Award เป็นการนำชุดผ้าไทยพระราชนิยมมาประดิษฐ์ ตกแต่ง ประดับประดาด้วยเทคนิคต่าง ๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ผู้ชนะ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์กาญจนบุรี เคซี่ แคทริน่า ลลิตา คอสทรูคอฟฟ์ จากชุด กาญจนเบญพาด ออกแบบโดย ธีร์ ผาสุก

รางวัล Sustainable Textile Award เป็นการนำเศษขยะที่เกิดจากสิ่งทอหรือกระบวนการทอมาทำเป็นชุดพระราชนิยม เพื่อส่งเสริมการลดของเสียและต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ชนะได้แก่ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สงขลา จอย ศจี คันธยศง จากชุด ทอแสงแยงเงา ออกแบบโดย เขม เขมรินทร์ โชติภาเจริญการ

และรางวัล Thai royally bestowed Textile Awardเป็นชุดไทยพระราชนิยมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของความเป็นไทย ซึ่งเป็นชุดที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆ ในระหว่าง การเสด็จเยือนนานาประเทศเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย ผู้ชนะได้แก่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ภูเก็ต วีนา ปวีนา สิงห์ทักวาล จากชุด บุปผาราชินีศรีศิวาลัย ออกแบบโดย ดร.สรรค์ สุดเกตุ (ห้องเสื้อวนัชกูตร์)

โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบรางวัล

ทั้งนี้ในสามารถรับชมการถ่ายทอดสดในรอบตัดสินสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD 36 และ Youtube TPNG วันที่ 20 ส.ค. เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป