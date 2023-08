“ท่านอ้น” โพสต์คิดถึง BTS กรุงเทพฯ หลังเผชิญรถติดในนิวยอร์ก ชาวเน็ตชวนกลับมาอยู่ประเทศไทย

แม้จะเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาไปแล้วเมื่อสองสัปดาห์ก่อน แต่ “ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์” ยังคงโพสต์ข้อความถึงประเทศไทยอยู่อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด (22 ส.ค. 66) ท่านอ้น ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพถ่ายขณะรถติดอยู่บนถนนในมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พร้อมระบุข้อความว่า “Bad traffic. Should have taken the subway. #คิดถึงBTS (การจราจรแย่จริงๆ น่าจะขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน #คิดถึงBTS)”

โพสต์ครั้งนี้ได้ใจชาวไทยหลายคน ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊กท่านอ้นอย่างล้นหลาม และพากันแนะนำให้ ท่านอ้น เดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้ง มาลองเที่ยวและใช้ชีวิตให้นานขึ้นกว่าครั้งก่อน

“ท่านชายอ้น คิดถึงคนไทยและเมืองไทย คนไทยที่เมืองไทยก็คิดถึงท่านชายอ้นนะคะ”, “คิดถึงท่านชายแล้วค่ะ กลับมาไทยเร็วๆนะคะ พวกเราชาวไทยรออยู่ค่ะ”, “คิดถึงBTSก็ต้องรีบๆกลับมาTHนะคะ

..ฝากความคิดถึงไปยังทุกๆท่านในครอบครัวท่านอ้น ด้วยนะคะ..”, “ใดๆไม่สุขใจเท่าบ้านเราค่ะ ท่านอ้นต้องกลับมาอยู่บ้านเรา”