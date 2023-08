เจ้าพ่อเทคโนฯ เจอดีเข้าให้ซะแล้ว “อีลอน มัสก์” ถูกฝูงชนโห่ ตะโกนให้ ‘เอา Twitter กลับมา!’ ขณะปรากฏตัวในการแข่งขัน Valorant Champions

วันนี้ (28 ส.ค. 66) นับเป็นเหตุการณ์ที่กลายเป็นกระแสไปทั่วโลกโซเชียลเลยทีเดียว เมื่อมหาเศรษฐีร้อยดราม่าอย่าง “อีลอน มัสก์” (Elon Musk) เจอดีเข้าให้ซะแล้ว

เมื่อล่าสุด “เจค ลัคกี้” (Jake Lucky) คอมเมนเตเตอร์ชื่อดังแห่งวงการอีสปอร์ตในสหรัฐอเมริกา ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงทาง ‘เอ็กซ์ (X)’ หรือที่ใครหลายคนยังคุ้นเคยกับชื่อเดิมอย่าง ‘ทวิตเตอร์ (Twitter)’ เผยให้เห็น ‘อีลอน มัสก์’ เข้าร่วมงานในวันสุดท้ายของการแข่งขัน Valorant Champions 2023

โดย ‘เจค ลัคกี้’ เขียนแคปชั่นโพสต์ดังกล่าวว่า “อีลอน มัสก์ ถูกโห่ที่ Valorant Champions และฝูงชนเริ่มตะโกนว่า เอา Twitter กลับมา”

ในคลิปวิดีโอเผยให้เห็น ‘อีลอน มัสก์’ ช่วงสั้นๆเท่านั้น ท่ามกลางเสียงโห่ร้องจากผู้คน จนหนึ่งในพิธีกรพากย์การแข่งขันพูดว่า “เสียงโห่มาจากไหนน่ะ ไม่ใช่จากตรงนี้แน่นอน” ก่อนที่พิธีกรพากย์การแข่งขันอีกท่านจะเสริมว่า “เสียงตอบรับดังยิ่งกว่านักแข่งมืออาชีพ Valorantอย่าง tenZ อีกหรอเนี่ย?”

ก่อนที่กล้องจะตัดกลับไปเป็นการแข่งขันระหว่าง ‘Evil Geniuses’ จากแคนาดา และทีม ‘Paper Rex’ จากสิงคโปร์ แต่มิวายฝูงชนยังโห่ไม่หยุด แถมตะโกนลั่นว่า “เอา Twitter กลับมา!”

Elon Musk getting booed at VALORANT Champs and the crowd starts chanting “bring back Twitter” lmao pic.twitter.com/lDoWse78YV

— Jake Lucky (@JakeSucky) August 26, 2023