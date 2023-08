กลายเป็นดราม่าในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวกับ เมนูยอดฮิต น้ำแข็งใสชาเย็น ที่ร้านดัง มีการขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ทางการค้า คำว่า ปังชา ทำเอาสะเทือนวงการคนชอบน้ำแข็งใสใส่ชาไปทั่วประเทศ

หลังจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ร้านออกมาประกาศแจ้ง การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ‘ปังชา’ มีการสื่อสารที่ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ขออภัย พร้อมขอบคุณทุกคนที่อธิบายให้ความรู้

ด้าน กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ชี้แจง ว่า ‘ปังชา’ จดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนั้น เมนูน้ำแข็งไสราดชาไทย ใคร ๆ ก็ขายได้ แต่อย่านำลวดลายหรือแบบภาชนะ ที่คนอื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ไปผลิต น้ำแข็งใสราดชาไทยมีขายมานานแล้ว จะไม่มีใครจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร แล้วอ้างเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวได้

ล่าสุด คุณแอน ตัวแทนทีมจดทะเบียนเครื่องหมายทางการค้าของปังชา ได้เปิดเผยในรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ ว่า ครั้งแรกมีการยื่นลิขสิทธิ์ คำว่า PANG CHA THE BEST THAI TEA แต่เนื่องจากเป็นคำสามัญ ทำให้ต้องมีการพิสูจน์ว่า ความบ่งเฉพาะว่า ถ้าพูดคำว่า “ปังชา” คือนึกถึงคุณ แต่นั่นคือคุณต้องไปปั้นแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักเอง เราจึงได้ใช้ระยะเวลา จนสามารถทำได้และได้รับลิขสิทธิ์ ซึ่ง กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก็มีหนังสือให้เราปฏิเสธคำว่า “THE BEST THAI TEA” จะใช้คนเดียวไม่ได้ ฉะนั้น เราจึงได้รับลิขสิทธิ์ คำว่า “ปังชา”

เจตนาของทางร้าน คือ ยุติการใช้คำดังกล่าว ที่เป็นการละเมิดเครื่องหมายทางการค้า หากมุ่งหวังที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย คงใส่ชื่อคนในหนังสือไปแล้ว แต่เจตนาคือแค่จะแจ้งให้ทราบว่า เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะมีการโทรถามว่า เป็นสาขาของร้านหรือไม่ จึงต้องทำหนังสือออกไป ไม่ได้อยากทำให้ใครเสียหาย

“เราไม่เคยจะเอาหนังสือเราไปเผยแพร่ใด เข้าใจกระแสมากๆ ไม่รู้ว่าพูดออกไปจะเป็นอย่างไรด้วยซ้ำ แต่ตอนนี้แค่อยากแสดงความบริสุทธิ์ใจ ว่า เรามีสิทธิ ส่วนที่คำนวณเงินไปนั้น เนื้อหามันรุนแรง ก็ต้องขอโทษเรื่องเอกสาร เป็นความผิดพลาดของคนออกเอกสาร แต่ทีมกฎหมายมองว่า ทำอย่างไรถึงจะหยุดได้เร็วที่สุด เลยทำออกไป แต่เจตนาไม่ได้คิดจะเรียกเงินเลย ขนาดมีคนละเมิดสิทธิบัตรชัดๆ ก็ไม่ได้เรียกเงิน ถึงได้กล้าพูดออกสื่อ ว่า ไม่ได้เรียกเงินใคร” คุณแอนกล่าว

เมื่อถามว่า จำนวนเงินที่เรียกนั้นมาจากไหน คุณแอน กล่าวว่า การกำหนดความเสียหาย เกิดจากความภาคภูมิใจในมูลค่าของแบรนด์ ถ้าคำนวณความเสียหายจริง ผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบจริง แต่แค่อยากขู่ให้หยุดทำ ไม่ได้ตั้งใจจะเรียกเงินจริงๆ แต่ไม่ได้ขู่ให้กลัวขนาดนั้น อยากให้คุยกัน เพราะเรามีสิทธิทำได้

เมื่อถามว่า ร้านปังชาที่หาดใหญ่ต้องเรียก 7 แสนจริงๆ หรือ ทั้งที่ไม่ได้ขายน้ำแข็งไส คุณแอน กล่าวว่า ตามจำพวกรายการอาหาร เราได้คำว่า เมนู ที่ใช้ในร้านอาหาร ก็คือ ใช้ไม่ได้ ซึ่งร้านที่หาดใหญ่ มีการใช้ในชื่อในป้าย แต่เจตนาคือไม่ได้จะเรียกเงิน

“ตอนนี้ยังไม่ได้ขอยุติ ก็ใช้ไปแล้วกัน เมื่อเป็นแบบนี้ทางร้านก็ต้องปรับรูปแบบของตัวเอง ส่วนทางร้านจะแถลงข่าวต่อไปอย่างไรค่อยว่ากัน แต่อยากให้ทุกคนสบายใจ และแสดงให้เห็นว่าทางร้านเสียใจ ส่วนที่ผ่านมา เป็นการรักษาสิทธิของเรา ซึ่งกรอบอาจจะกว้างเกินไปทำให้ทุกคนไม่สบายใจ”