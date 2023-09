เพจดัง ตั้งคำถาม หาดแหลมเสด็จ จ.จันทบุรี หายไปไหน เผย บทเรียน กำแพงกันคลื่น ระบุ เราต้องเรียนรู้และตระหนักถึงผลกระทบ แห่คอมเมนต์เพียบ

วันที่ 15 ก.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจเฟซบุ๊ก “Beach For Life Thailand” ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับ หาดแหลมเสด็จ จ.จันทบุรี โดยระบุว่า “หาดเเหลมเสด็จ หายไปไหน นักวิชาการในประเทศไทยหลายคนกล่าวว่า “กำแพงกันคลื่น คือ The Death of Beach”

การมาถึงของกำเเพงกันคลื่นในชายหาดต่าง ๆ ทำให้ชายหาดเปลี่ยนเเปลงไป เเหลมสเด็จ จังหวัดจันทบุรี เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่า กำเเพงกันคลื่นทำให้ชายหาดหายไป โครงสร้างกำเเพงกันคลื่นนั้น ทำให้คลื่นที่มาปะทะกำเเพงกันคลื่นสะท้อนทรายออกนอกชายฝั่งไปจนหมด เเละทำให้พื้นทะเลหน้ากำเเพงกันคลื่นลึกขึ้น เป็นเหตุให้ทรายหน้ากำเเพงกันคลื่นค่อย ๆ หายไปในที่สุด

นับเป็นห้วงเวลา 10 ปีเต็ม ที่กำเเพงกันคลื่นถูกปลดออกจากโครงการที่ต้อง EIA ถึงเเม้กำเเพงกันคลื่นจะกลับมาทำ EIA เเต่เราต้องเรียนรู้เเละตระหนักถึงผลกระทบของกำเเพงกันคลื่นต่อชายหาดเเละร่วมกันส่งต่อข้อมูล เพื่อปกป้องชายหาดจากกำเเพงกันคลื่นต่อไป”

พร้อมกับติดแฮชแท็ก #หาดทรายหายไป #กำแพงกันคลื่น #ทวงคืนชายหาด #แหลมเสด็จ