สุดอึ้ง! แบบนี้ก็มี สาวแชร์ประสบการณ์ แฟนติด ตม. เกาหลี ก่อนโดนส่งกลับไทย เหตุแฟนใช้ภาษาอังกฤษไม่ดี ไม่มีศักยภาพในการมาเที่ยว ชาวเน็ตจวกยับ เลือกปฏิบัติเฉพาะคนไทย

เรียกว่า “ประเทศเกาหลี” คือ หนึ่งในประเทศที่หลาย ๆ คน ชื่นชอบ และอยากลองไปตามรอยสักครั้ง แต่การไปเกาหลีใต้ ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะมีเคสกรณีถูกส่งกลับมาให้เห็นก็เยอะ เนื่องจากมีกลุ่มคนไทยลักลอบเข้าไปทำงานที่นั่น

อีกทั้งก่อนหน้านี้ ก็เคยมีกรณีของ “บิว วราภรณ์” ยูทูบเบอร์ อินฟลูเอนเซอร์ ติด ตม.เกาหลี (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) ส่งตัวเข้าห้องเย็น ให้นอนหนาวทั้งคืน สุดท้ายถูกส่งกลับประเทศ ด้วยสภาพน้ำตานอง ทั้งที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้มาแล้วเกือบ 10 ครัง

จนทำให้เกิดการตั้งคำถาม ถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ ว่ามีมาตรการในการคัดกรองเข้าประเทศอย่างไร มีการเลือกปฏิบัติหรือไม่นั้น



ล่าสุดกลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรง ที่โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอีกครั้ง หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้ออกมารีวิวประสบการณ์ ไปเกาหลีกับแฟน แต่แฟนกลับติด ตม. เกาหลี

สุดท้ายถูกส่งกลับประเทศ ด้วยเหตุผลไม่มีศักยภาพที่จะเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลี บวกกับการสื่อสารไม่สามารถเอาตัวรอดได้

“รีวิวการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีรีวิวตมเกาหลีกันค่ะ

เราแต่งตัวแบบนี้ไปนะคะ แล้วก็มีกระเป๋าน้องเหลืองแบบนี้แหละไปเลย โหลดใต้เครื่อง ตม.ถามแป้งแค่ 2 ประโยคนะคะแล้วแป้งก็ผ่านเลย..

How long you stay here?

ตอบ 4 days

This is your hotel, right? พร้อมกับหันแผ่น arrival cardมาที่เรา ตรงช่องที่อยู่ ที่เราเขียน

ตอบ yes…for the 2 first night and the second one is ibis ambassador Myeongdong.

จากนั้นเจ้าหน้าก็ติดแสตมป์ให้แล้วยื่น พาสปอร์ต ผ่านไปได้เลยค่า (เจ้าหน้าที่ผู้หญิงค่ะ)

แต่ของแฟนเราไม่ผ่าน เพราะตอบคำถามตม.ได้ไม่เคลียร์ โดนส่งกลับไทย ด้วยความที่เดินทางครั้งแรก นางเลยตื่นเต้น รู้ทั้งรู้ว่าจะตอบอะไร แต่ปากดันไปตอบไม่รู้ แฟนก็บ่นว่า งงตัวเองโมโหตัวเอง แต่ถือว่าได้เรียนรู้ ไว้มาแก้ตัวใหม่

เจ้าหน้าให้เหตุผลว่า ‘ไม่มีศักยภาพมากพอที่จะเที่ยวประเทศเขาค่ะ’ และ ‘ไม่สามารถระบุรายละเอียดแจกแจงได้อย่างชัดเจน’ เลยส่งกลับไทย

Additional** จน.บอกแฟนอีกว่า แฟนดูไม่มีความพร้อมที่จะเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลี การสื่อสารไม่สามารถเอาตัวรอดได้** ประมาณนี้เลย ที่จำ ๆ ได้

ย้ำว่ามันเป็น case แล้วแต่บุคคล ไม่อยากให้คนอ่าน อ่านแล้วคิดว่าตัวเองจะเจอแบบนี้ แค่อยากเป็นอีกนึงประสบการณ์บอกเล่า ไม่ต้องเชื่อ100%นะคะว่าทุกคนจะเจอเหมือนกัน เพราะคนละคน คนละกรณี

ส่วนตัวเราเข้าใจทั้งตัวแฟนแล้วก็เข้าใจทางเจ้าหน้าที่นะคะ ว่าทำไมเขาถึงส่งกลับแล้วก็เข้าใจแฟนมาก ๆ เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของเขา แล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นแบบฟิลเหมือนว่าเราตื่นเต้นมาก ๆ แล้วพอเราทำอะไรผิดไปครั้งแรกปุ๊บทุกอย่างมันก็จะล้มๆๆ ไปหมดเลย

ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านั้นเราก็ซ้อมก็คุยกันมาค่อนข้างเยอะ เขาโอเคเขาเข้าใจหมดว่าเราจะไปไหนทำอะไรแต่พอไปอยู่หน้าตม.จริงๆ อ่ะ คือเหมือนเขาตื่นเต้นด้วยความที่แบบเพิ่งลงจากเครื่อง

อะไร ๆ ก็แล้วแต่มันเลยทำให้แบบพอได้ทำพลาดไป 1 ครั้ง มันก็คือแตกตื่นไปหมดเลย … ก็เลยคุยกันว่า ถือว่าเป็นบทเรียนอย่างน้อย เขาก็ไม่ได้ห้ามเราเข้าประเทศตลอดไป เขาก็บอกว่าเออเราไม่มีประสิทธิภาพพอเฉยๆ ก็ไว้ครั้งหน้าเราก็อุดรอยรั่วทำทุกอย่างใหม่ก็แค่นั้น ปลอบใจกันไป



ดังนั้นนะคะใครที่จะเข้าเกาหลีเนี่ย แต่งตัวดีอาจจะมีส่วนก็ได้แต่ว่าที่แน่ ๆ คือต้องสื่อสารให้รู้เรื่องค่ะให้ชัดเจนว่า จะไปไหน ทำอะไร มายังไงแบบไหน ซึ่งข้อมูลพวกนี้มันเป็นข้อมูลพื้นฐานเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ประเทศตัวเองอ่ะ

เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องรู้ว่าเราจะไปไหนทำอะไรเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตรอดในเกาหลีค่ะ แล้วก็สกิลภาษาก็สำคัญ เพราะว่าภาษาอังกฤษของเราถ้ามันอ่อนมากๆ สื่อสารไม่รู้เรื่องเนี่ย มันก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เจ้าหน้าที่เริ่มคิดแล้วว่าเออควรส่งเขากลับไม่ควรให้เข้ามาในเกาหลี เพราะกลัวว่านักท่องเที่ยวคนนี้จะเอาตัวรอดไม่ได้

2 เนี่ยจำนวนเงินก็สำคัญค่ะ มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ได้นะคะ ก็ต้องแบบพอดีพอกัน แจกแจงให้ชัดเจนว่า มีทั้งเงินสดมีทั้งเงินในการ์ดอะไรยังไง..



แต่ทั้งนี้สุดท้ายมันก็อาจจะขึ้นกับดวงก็ได้นะคะ เพราะว่าทุกอย่างที่เขียนมาเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัว จากประสบการณ์ของแป้งเองนะ ไม่ได้แบบรู้ลึกรู้จริงอะไร เล่าจากประสบการณ์ที่เจอมาแล้ว ก็เล่าจากความคิดเห็นของตัวเองนะคะ ขอย้ำว่าเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของเรา

เพราะว่ามันก็มีรีวิวว่าแบบบางคนเขาทำทุกอย่างถูกต้องหมดเลยมีทุกอย่างแจกแจงได้หมดแต่ก็ยังโดนส่งกลับเราก็ไปเจอรีวิวนี้มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นดวงก็อาจจะมีส่วนก็ได้ค่ะ

#สู้ๆนะคะ”

นอกจากนี้ เธอก็ได้มาอธิบายเพิ่มเติม ถึงเคสส่งตัวกลับนั้น เราต้องเป็นคนรับผิดชอบ และจ่ายเงินสดค่าตั๋วเท่านั้น

“เคสส่งกลับ เจ้าหน้าที่จะไปหาตั๋วที่กลับไทยด่วนที่สุดให้เรา และดีลกับสายการบินราคาที่ถูกที่สุดให้ค่ะ และคนที่โดนส่งกลับจะอยู่ในสนามบินตลอด ออกไปไหนไม่ได้ ขากลับก็จะพาไปส่งโซนรอขึ้นเครื่องเลยค่ะ

ส่วนกระเป๋าเขาก็จะส่งกลับไปให้ด้วย และค่าตั๋วจ่ายเงินสด เงินไทยหรือเงินวอนเท่านั้น ไม่รับโอน รูด หรือเครดิตการ์ดใดๆ เงินus, audก็ไม่รับค่ะ ค่าตั๋วที่จ่ายล่าสุดคือ 90,000 วอน”





ทำเอาชาวเน็ตอึ้งกันเป็นแถบ พร้อมทั้งเข้ามาแชร์ประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเองรัว ๆ หลายคนบอกว่า คงต้องกลับมาทบทวน การจะไปเที่ยวแดนกินจิ เพราะหวั่นเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ที่อาจจะทำให้เสียทั้งเงิน เวลา และความรู้สึก

“อ่านจากที่เขียนๆกันมา ยังอยากไปเกาหลีกันอีกหรือ ไปเที่ยวญี่ปุ่นดีกว่าเยอะ”

“เหตุผลที่ไม่ผ่านตม. คือ “ไม่มีศักยภาพเพียงพอจะเที่ยวประเทศเค้า” โอ้วโหวววว พี่ตม. จะไปเที่ยวเกาหลีต้องสอบtoeic ป่ะเนี่ย”

“ประเทศนี้ไม่ไปครับ หาอะไรแน่นอนกับตม.ไม่ได้เลย”

“ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ เค้าไม่ค่อยชอบคนไทยมั้ย? เหยียดคนไทยมั้ย ด้วยความรู้สึกนี้ทำให้ให้เราไปเที่ยวญี่ปุ่นแทน”