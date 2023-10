ทัชใจมาก! ลิซ่า น้ำตาคลอ แฟนคลับชูป้ายให้กำลังใจ หลังเจอดราม่า Crazy Horse Paris ทำซึ้งหนักมาก

เรียกได้ว่า จบลงอย่างสวยงามพร้อมสร้างความประทับใจและได้รับเสียงชื่นชมล้นหลามกับโชว์การแสดงสุดเซ็กซี่ขยี้ใจในคาบาเรต์ชื่อดังของปารีสอย่าง Crazy Horse Paris ที่ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK ขึ้นเป็นเฮดไลน์ของโชว์ในวันที่ 28 – 30 กันยายนที่ผ่านมา

ทำเอาแฟนคลับและเหล่าคนดังที่ได้เข้าไปรับชมออกมาโพสต์ความประทับใจและแอบบอกใบ้ว่า สาวลิซ่าทำการแสดงอย่างไรบ้าง แน่นอนว่า มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบกับการแสดงในครั้งนี้ หลายคนไม่ได้เข้าร่วมรับชมการแสดงแต่ออกมาวิจารณ์การแสดงว่า แต่งตัวโป๊เกินไป แต่งหน้าเข้มเกิน รวมถึงนักแสดงสาวชาวจีน สวีเจียวออกมา จวกหนักการแสดงนี้ “เห็นผู้หญิงทำงานถูกทำให้เป็นวัตถุทางเพศ” อ่านเพิ่มเติม คลิก

ซึ่งในแต่ละวันที่ลิซ่าทำการแสดงที่ Crazy Horse Paris จะมีบลิ๊งค์และลิลลี่มายืนให้กำลังใจลิซ่าที่ด้านหน้าอาคาร หลังจากลิซ่าแสดงโชว์เสร็จก็จะออกมาพบปะแฟน ๆ รับของขวัญพร้อมมอบลายเซ็น ล่าสุด ทำสาวลิซ่าน้ำตาคลอเลยทีเดียว

เนื่องจากมีแฟนคลับคนหนึ่งที่มีชื่อบัญชีว่า lisamygem ชูป้ายเขียนว่า “ไม่ต้องยืนในจุดที่ดีที่สุด แค่มีความสุขในจุดที่ยืน ลิซ่าเก่งมาก” พร้อมระบุในโพสต์ของตนเองว่า ลิซ่าขอบคุณขณะสบตา จากนั้นหยิบป้ายด้วยมือทั้งสองข้าง และใช้เวลาอ่านก่อนที่จะเซ็น เรียกได้ว่าเป็นการฮิลใจในการทำงานหนักได้ดีจริง ๆ มีแฟน ๆ คอยซัพพอร์ตในสิ่งที่ทำ

เท่านั้นไม่พอ ยังมีอีกเรื่องน่ายินดีที่อินสตาแกรม lalalalisa_m ของสาวลิซ่าทุบสถิติยอดผู้ติดตาม ทะลุ 98 ล้านคนแล้ว

“you don’t have to be at the ‘best’ places, i hope you always be happy in the place where you wish to stand CRAZY LISA GENG MAK (is awesome) ❤️”

she said thank you looking me in the eye, took the sign with both hands & took time to read before signing 🥹 i love you so much lisa pic.twitter.com/KDtrSzU9Cg

— 🌻 (@lisamygem) October 1, 2023