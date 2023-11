แฟน ๆ ใจหาย Squeeze ร้านน้ำผลไม้ชื่อดัง ประกาศ เตรียมปิดบริการแล้ว หลังเสิร์ฟความอร่อยมา 20 ปี ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ร่วมเป็นความทรงจำดี ๆ

วันที่ 9 พ.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจเฟซบุ๊ก Squeeze by Tipco ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “Squeeze by Tipco ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อยู่กับเราตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ถึงเวลาต้องจากลากันแล้ว Squeeze by Tipco แบรนด์สมูทตี้ ผลไม้แท้เต็มแก้ว ระดับพรีเมี่ยม เปิดให้บริการมาถึง 20 ปี เราบริการลูกค้าและเสิร์ฟสมูตตี้ที่ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุด พวกเราชาว Squeeze จำเป็นต้องแจ้งข่าวนี้สำหรับแฟนคลับที่รักสมูตตี้ของพวกเรา Squeeze by Tipco จะเปิดให้บริการวันสุดท้าย คือ 28 พฤศจิกายน 2566 ทุกสาขา

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ร่วมเป็นความทรงจำดี ๆ ของชาว Squeeze by Tipco ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขอบคุณทั้งคำชื่นชม และคำติชมต่าง ๆ ที่ทำให้ Squeeze by Tipco ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาจนถึงตอนนี้

Squeeze by Tipco จะบริการลูกค้าทุกคนอย่างเต็มที่และสร้างความทรงจำดี ๆ ให้ลูกค้า จนถึงวันสุดท้ายที่เราให้บริการ หากพนักงานทำผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยลูกค้ามาก ๆ ค่ะ แวะมาอำลาสควีซกันน้าา หรือส่งต่อความทรงจำดีๆคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลย”