ดราม่าเดือด ผู้ประกาศดัง อ๊อฟ ชัยนนท์ ยันไม่ได้ก็อป-แค่สรุปข่าว ‘ฐปณีย์’ ติงให้คิดใหม่ เผื่อแผ่เมตตา? ถ้าแบบนี้เอามาฟรีหรือจ่ายเงิน

วันที่ 10 พ.ย.66 กลายเป็นดราม่าขึ้นมา เมื่อ อ๊อฟ-ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ ผู้ประกาศข่าวช่องวัน 31 , จีเอ็มเอ็ม 25 และยังเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับ THE STANDARD โพสต์ข้อความบนเพจ Off Chainon ระบุว่า มีบางคน คิดว่าเพจ Off Chainon คือการก็อปข่าวมาลง ย้ำสั้นๆ ตรงนี้ มันคือการ “สรุปข่าว” น้องๆ ในทีมจะรีไรท์ใหม่ เขียนใหม่ด้วยตัวเอง แต่ใส่ลิงก์สำนักข่าวต่างๆ เผื่อใครชอบอ่านยาวๆ ถ้าได้ตามอ่านจริงๆ จะรู้ ขอบคุณครับ

ต่อมานักข่าวดัง ฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นว่า เราอาจจะเข้าใจหลักการวิชาชีพข่าวกันผิดไหม !!! การเอาของคนอื่นมาสรุปข่าว แล้วรีไรท์ใหม่ ไม่ใช่การก็อปข่าว แล้วใส่ลิงค์สำนักข่าวที่ไปเอาข่าวมาแปะเพื่อให้อ่านยาวๆ อย่างนั้นเรียกอะไรคะ ! เผื่อแผ่เมตตา? ถ้าแบบนี้เอามาฟรีหรือจ่ายเงินคะ !! Off Chainon วอนน้องคิดใหม่

จากนั้น แยม ฐปณีย์ ระบุเพิ่มเติมด้วยว่า นักข่าวที่เขาออกไปทำข่าว กว่าจะได้ข่าวหนึ่งมาให้คุณอ่าน เขาต้องเดินทางฝ่าแดด ฝ่าฝน ฝ่ารถติด อย่าง รพต ยังไม่มีรถข่าว น้องต้องขี่มอไซค์ นั่งรถเมล์ นั่งรถไฟฟ้า เงินเดือนก็ไม่ได้สูง ทุกคนทำเพราะมันคืองาน แต่มากยิ่งกว่าคืองานที่รัก พี่แยมจะบอกน้องเสมอ งานนี้เหนื่อยนะ คุณต้องอดทน กว่าจะติดต่อแหล่งข่าว หรือรอให้ได้ข่าว ไม่ได้กินข้าว บางทีต้องยืนถือมือถือไลฟ์เป็นชั่วโมง ฝึกหนักยิ่งกว่าหน่วยซีล ใครไม่ผ่านด่านพวกนี้ เป็นนักข่าวไม่ได้ พวกเขาเงินเดือนน้อย แม้กระทั่งพี่แยมก็ไม่ได้มีเงิน ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ ก็แทบไม่พอใช้หนี้

ความตั้งใจทำ รพต ก็เพื่ออยากให้น้องๆนักข่าวรู้ว่า ทำงานอย่างพวกเราต้องได้เงินบ้างสิวะ แต่พอมาเจอเพื่อนเอางานเราไปออก แล้วบอกไม่ได้ก๊อป แต่เขาได้เอนเกจหาเงินได้มากกว่า เด็กๆ มันก็เสียใจ ก็ได้แต่บอกทุกคน ว่าจงสู้ต่อไปตามแนวทางของเรา เราไม่ได้หวังรวยแต่พอมีเงินเพื่อใช้ชีวิตให้สมกับที่เหน็ดเหนื่อยเท่านั้น

“ยังไงขอบคุณทุกคนที่ทำเต็มที่ ไปไหนเราก็ยืดอกพกความมั่นใจว่า ข่าวเราทำเอง ไม่ได้ไปเอาของใครมาสรุปเอา รัก และให้กำลังใจนักข่าวภาคสนามทุกคน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมาข้อความดังกล่าวบนเฟซบุ๊ก Off Chainon ได้ถูกลบออกไป