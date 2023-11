เกียรติยศสูงสุดเกาหลี! เปิดนาที 4 สาว BLACKPINK รับพระราชทานเครื่องราชฯ MBE จากพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3

หนึ่งในโมเมนต์ประวัติศาสตร์ K-Pop ที่เป็นช่วงเวลาอันทรงเกียรติของ 4 สาว BLACKPINK ได้แก่ จีซู เจนนี่ โรเซ่ และลิซ่า ที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยง The Korean State Banquet ที่พระราชวังบักกิงแฮม กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 140 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลเกาหลีใต้ (อ่านเพิ่มเติม คลิก)

โดยงานเลี้ยงอาหารค่ำครั้งนี้ มีแขกผู้ได้รับเชิญประมาณ 170 คน ทั้งจากทางรัฐบาลเกาหลีใต้และทางรัฐบาลอังกฤษ โดย 4 สาว BLACKPINK ถือเป็นแขกที่ได้รับเชิญจากรัฐบาลอังกฤษโดยตรง ซึ่งในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงเอ่ยถึง 4 สาว ในฐานะตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่ผลักดันประเด็นปัญหาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้คนทั่วโลก

“นับเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่ของเกาหลีตระหนักถึงปัญหานี้ เราขอชื่นชมเจนนี่ จีซู ลิซ่า และโรเซ่ หรือที่รู้จักกันดีในนาม BLACKPINK สำหรับบทบาทของพวกเธอที่คอยส่งสารเรื่องความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมให้ผู้คนทั่วโลก” “ในฐานะทูตประชาสัมพันธ์ของการประชุม COP 26 ของสหราชอาณาจักร และโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ เรารู้สึกชื่นชมที่พวกเธอสามารถให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้ได้ไปควบคู่กับการเป็นคนดังระดับโลก” สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 กล่าว

อีกทั้งสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร พระราชทานเหรียญเกียรติยศสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักรวรรดิอังกฤษ (Member of the Order of the British Empire หรือ MBE) ต่อหน้าประธานาธิบดี ยุน ซุกยอล ของเกาหลีใต้ในระหว่างการเยือนสหราชอาณาจักร

จากนั้นทั้ง 4 สาวยังได้พูดคุย หัวเราะ และถ่ายรูปกับ สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในขณะที่พระองค์ทรงมอบเหรียญเกียรติยศฯ ถือเป็นศิลปินจากฝั่งเคป๊อปวงแรกในประวัติศาสตร์วงการดนตรีโลกที่ผ่านมา แถมวงดุริยางค์ของราชวงศ์ยังเล่นเพลงฮิตอย่าง “DDU-DU DDU-DU” อีกด้วย

สำหรับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ MBE มี 5 ชั้นได้แก่ GBE, KBE หรือ DBE, CBE, OBE และ MBE ตามลำดับ ซึ่งเหรียญเกียรติยศสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักรวรรดิอังกฤษ หรือ MBE คือ เหรียญเกียรติยศแห่งความสำเร็จหรือการบริการดีเด่นต่อประชาชน ที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาวและโดดเด่นในการเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น

โดยก่อนหน้านี้ โดยก่อนหน้านี้ ศิลปิน นักแสดง และนักกีฬาระดับโลกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น MBE อาทิ เดอะบีเทิลส์, อเดล, เอ็ด ชีแรน, เฉินหลง, แอนน์ ฮุย, สตีเวน เจอร์ราร์ด, มาร์คัส แรชฟอร์ด, จิมมี ไวต์ และ มาร์ก วิลเลียมส์ เป็นต้น