จึ้งเกิน! สร้างสถิติใหม่ บัตรราคาแพงใน 2024 TEN FIRST FAN-CON [1001] IN BANGKOK ของ ‘เตนล์ SOLD OUT ทุกโซน’ ตั้งแต่รอบเมมเบอร์

หลังจากที่ เตนล์ ลี หรือ เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล หนุ่มไทย หนึ่งในศิลปินวง NCT, WayV จากค่าย SM Entertainment บริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ของวงการบันเทิงเกาหลี ได้ประกาศข่าวดี 2024 TEN FIRST FAN-CON [1001] IN BANGKOK ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคมนี้ ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี

โดยมีราคาบัตรตั้งแต่ 6,500 /6,000 /5,500 /4,800 /3,800 /2,800 และ 2,000 บาท พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อบัตรลดหลั่นกันไป

เมื่อวานนี้ (2 ก.พ.) ก็ได้มีการเปิดให้กดบัตรคอนเสิร์ตในรอบ WayZenNi Membership (GL) Pre-Sale (Weverse) หรือรอบสมาชิก มีทั้งคนที่ผิดหวังและสมหวังในโซนที่ต้องการ

ล่าสุดวันนี้ (3 ก.พ.) SMTrue บริษัทพาร์ทเนอร์ในไทยที่ดูแลการจัดงานได้ออกมาประกาศว่า บัตรราคา 6,500 /6,000 /5,500 /4,800 จำหน่ายหมด (SOLD OUT) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยพรุ่งนี้ (4 ก.พ.) จะเป็นการเปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตในรอบบุคคลทั่วไป มีเฉพาะบัตรราคา 3,800 /2,800 และ 2,000 เท่านั้น

หลังจากมีประกาศออกมาก็ทำ 10vely (เลิฟลี่) แฟนคลับของเตนล์แซวกันใหญ่ว่า “เน้นเข้าใกล้ไม่เน้นเข้าร่วม” ของจริง สมคำร่ำลือที่เขาบอกต่อกันว่า ด้อมนี้รวย !

อย่างไรก็ตามปีนี้ แค่ต้นปีก็ถือเป็นปีทองของหนุ่มเตนล์แบบสุด ๆ หลังจากที่ประกาศเปิดตัวเป็นเมนเทอร์ในรายการ CHUANG ASIA ร่วมกับ แจ็กสัน หวัง, ไมค์ พิรัชต์, เนเน่, เจฟ ซาเตอร์ ในเดือนนี้เอง เตนล์ ก็มีแพลนปล่อยโซโล่เดี่ยว TEN – The 1st Mini Album วันที่ 13 ก.พ. ที่จะถึงนี้

ปีนี้นอกจาก เมนเทอร์ , อัลบั้มเดี่ยว และคอนเสิร์ตแล้ว เตนล์ จะมีอะไรให้แฟน ๆ ได้ชมอีก ก็คงต้องรอติดตามกันต่อไป