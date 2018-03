เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ เด็กสาวโดนพ่อแท้ๆขอมีเซ็กซ์ พ่อหื่นหนีคาดแม่ตามไปด้วย

กรณีที่เพจ แหม่มโพธิ์ดำ ได้โพสต์เรื่องราวน่าสะเทือนใจระบุว่า เรื่องของเรื่องคือครอบครัวของญาติมาอาศัยอยู่ แล้วทีนี้พ่อลวนลามลูก พอจังหวะคนไม่อยู่จะเอาให้ได้แต่เด็กมันไม่ยอม จนตัวเด็กทนไม่ไหวเลยบอกเรื่องนี้กับครอบครัวผม จึงได้มีปากเสียงทะเลาะกัน ทางครอบครัวผมจึงได้ไล่คนที่เป็นพ่อออกจากบ้านไปออกจากบ้านไป แต่ไอ้ตัวคนเป็นพ่อมันก็พยายามติดต่อหาลูกอยู่เรื่อย ผมต้องทำยังไงครับควีน เพราะตอนนี้ตัวพ่อไม่หยุดส่งข้อความทุเรศหาลูกสาวตัวเอง อีกทั้งยังได้เผยแพร่ภาพข้อความที่ได้รับแจ้งว่า ผู้เสียหายโดนลวนลามตั้งแต่สมัยประถม ครอบครัวดังกล่าวมีลูกสาวสองคน พี่สาวคนโตก็เคยโดนพ่อข่มขืน แต่พอบอกแม่แล้วแม่ไม่เชื่อ ขณะนี้ได้หนีตามพ่อผู้ก่อเหตุไปแล้ว

อ่านข่าว เสื่อมสุด! พ่อแท้ๆขอลูกสาวมีเซ็กซ์ พอไม่ได้โพสต์รูปลูกประจาน ญาติเผยโดนตั้งแต่ประถม

ล่าสุดวันที่ 23 มี.ค. เพจ Because We Care เพราะเราใส่ใจ ระบุว่า ทีมเพจ Because We Care ช่วยประสาน “บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.xxxxx กรมกิจการเด็กและเยาวชน. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)” ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเด็กในเคสที่ถูกพ่อแท้ๆคุกคามทางเพศ ได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากเพจแหม่มโพธิ์ดำ เมื่อเวลา 17.30 น. ต่อมาเวลา 19.00 น. ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ ว่ากำลังประสานกำลังลงพื้นที่ จากนั้น เวลา 20.20 น. ได้รับการแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ และรับเด็กสาวไปอยู่ในการคุ้มครองภายใต้ พรบ.คุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม คาดว่าผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นพ่อของเด็กได้หลบหนีไปแล้ว