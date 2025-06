เมื่อไฟลต์ดีเลย์กลายเป็นมินิคอนเสิร์ต! หนูน้อยจัดเต็มร้องเพลงดิสนีย์ผ่านไมค์บนเครื่อง หวังฆ่าเวลาให้คนอื่น ชาวเน็ตเถียงกันสนั่น ‘น่ารัก’ หรือ ‘น่ารำคาญ’

2 มิ.ย. 2568 สื่อต่างประเทศระบุว่า คลิปสุดไวรัลของหนูน้อยผู้กล้า หลังเธอตัดสินใจคว้าไมค์เพื่อนำมาร้องเพลงดิสนีย์กลางเครื่องบินขณะที่ไฟลต์เกิดดีเลย์ ทำเอาชาวเน็ตทั้งยิ้มตาม-ทั้งถอนหายใจในเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

โดยเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นบนเที่ยวบินของสายการบิน เดลตา แอร์ไลน์ ที่กำลังจะมุ่งหน้าไปยังเมืองออร์แลนโด ซึ่งได้เกิดความล่าช้านานเกือบ 2 ชั่วโมง ในระหว่างที่ผู้โดยสารกำลังรอ ได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งตัดสินใจหยิบไมค์อินเตอร์คอมของทางลูกเรือขึ้นมา และเธอได้ร้องเพลง “How Far I’ll Go” จากภาพยนตร์แอนิเมชันชื่อดังของดิสนีย์อย่าง “Moana”

ผู้โดยสารหลายคนต่างบันทึกภาพเหตุการณ์นี้ไว้ด้วยโทรศัพท์มือถือ ขณะที่บางคนดูจะเพลิดเพลินและคอยร้องตามอยู่เบา ๆ ทว่า! ก็มีผู้โดยสารอีกหลายคนที่แสดงท่าที “อึดอัด” หรือ “สับสน” กับการแสดงสดแบบไม่ได้ตั้งตัวในครั้งนี้เช่นเดียวกัน

เมื่อคลิปวิดีโอดังกล่าว ถูกเผยแพร่ลงบนโลกออนไลน์ หนึ่งในความคิดเห็นใต้คลิปบนแพลตฟอร์ม X เขียนเอาไว้ว่า “หนึ่งในสิ่งที่แย่ที่สุดที่คุณสามารถทำกับเด็กได้นั้นก็คือการเลี้ยงดูให้เขาเชื่อจริง ๆ ว่าทั้งโลกกำลังรอคอยพรสวรรค์ของเขาอยู่”

ผู้ใช้งานอีกราย แสดงความคิดเห็นโดยกล่าวเอาไว้สั้น ๆ ว่า “นี่มันคือฝันร้ายของจริง”

This is actually my worst nightmare pic.twitter.com/ip9gDrSE0z

— The Notorious J.O.V. (@whotfisjovana) May 28, 2025