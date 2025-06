‘MrBeast’ ยูทูบเบอร์ดัง เช่าสวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ 18 ล้าน เดทคู่หมั้นสาว เล่นเครื่องเล่นแบบไพรเวทแบบทั้งคืน

‘MrBeast’ หรือ จิมมี โดนัลด์สัน ยูทูบเบอร์ชื่อดังซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 400 ล้านคน ไม่ว่าทำคอนเทนต์อะไรก็มักเป็นกระแสไปทั่วโลก

ล่าสุดคลิปวิดีโอได้เรียกเสียงฮือฮาอีกครั้ง โดยเจ้าของสถิติยอดซับมากที่สุดในโลก เช่าสวนสนุก Disneyland แบบสุดไพรเวททั้งคืน เพื่อเดทกับ Thea Booysen คู่หมั้นของเขา และทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่ิอนสนิท ซึ่งเขาเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 500,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 18 ล้านบาท

คลิปดังกล่าวที่อัปโหลดมีชื่อว่า “$1 vs $500,000 Romantic Date!” ที่มีความยาว 17 นาที ซึ่งพาร์ทหนึ่งในคลิปเห็นว่า Mr.Beast และ คู่หมั้น รวมถึงกลุ่มเพื่อนของเขา สามารถเล่นเครื่องเล่น Star Wars: Rise of the Resistance และ Pixar Pal-A-Round (ชิงช้าสวรรค์สูง 150 ฟุต) ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องต่อคิว เบียดเสียดกับใคร

รวมถึงพวกเขาได้ดินเนอร์หน้าปราสาทดิสนีย์ และชมขบวนพาเหรดแบบสุด exclusive ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของดิสนีย์แลนด์ โดยเจ้าตัวทิ้งท้ายไว้ว่า “ไม่มีคำใดที่จะบรรยายได้ว่าการที่เรามีดิสนีย์เป็นของตัวเองนั้นพิเศษขนาดไหนผมคิดว่าเราทุกคนต่างก็สร้างความทรงจำที่คงอยู่ไปตลอดชีวิต”

ทั้งนี้ MrBeast ไม่ใช่คนแรกที่เช่าดิสนีย์แลนด์แบบไพรเวท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 1992 นักแสดงสาวเอลิซาเบธ เทย์เลอร์ได้เช่าพื้นที่ทั้งหมดของดิสนีย์แลนด์เพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ 60 ปีของเธอ สวนสนุกทั้งหมดต้องปิดเพื่อจัดงานฉลองวันเกิด

ซึ่งต้องมีการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ คนดังหลายร้อยคนเข้าร่วมงานปาร์ตี้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการขายที่ประสบความสำเร็จสำหรับดิสนีย์