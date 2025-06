ถกเสียงแตก! หนุ่มผู้โดยสารชาวอเมริกัน ร้องเรียน “เด็กทารก” บนเครื่องบิน ร้องไห้ไม่หยุด ลั่น ‘ทำอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้’ กระตุ้นดราม่าสุดเดือดในสังคมออนไลน์

10 มิ.ย. 2568 สื่อต่างประเทศเผย ผู้โดยสารรายหนึ่งในสหรัฐฯ กลายเป็นประเด็นถกเถียงบนโลกออนไลน์อย่างหนัก หลังออกมาบ่นเรื่องเด็กทารกที่ร้องไห้บนเที่ยวบินที่ล่าช้า และร้อนอบอ้าว

โดย แพต แมคออลิฟฟ์ (Pat McAuliffe) คอลัมนิสต์จาก “Barstool Sports” ได้แชร์วิดีโอของตัวเองขณะที่อยู่บนเครื่องบินของสายการบินเดลตา แอร์ไลน์ ซึ่งมีเสียงเด็กร้องไห้ดังอยู่เบื้องหลัง ซึ่งสีหน้าของชายรายนี้ในคลิป เขาดูหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดจากเสียงร้องของเด็ก

แพต เขียนแคปชันในโพสต์ว่า “ถ้าลูกคุณกำลังกรีดร้องบนเที่ยวบิน (ที่ล่าช้า ไม่มีแอร์ และยังไม่บิน @เดลตา) ก็เปิดโทรศัพท์ให้ดูสักหน่อยเถอะ”

พร้อมเสริมว่า “ให้เด็กดู TikTok จนเงียบไปเลยก็ได้! มันขอมากไปเหรอ?”

If your child is screaming on a flight (that’s late with no AC and hasn’t taken off yet @Delta ) show it a fucking phone. Brain rot the baby on TikTok until it’s quiet. Is that too much to ask? pic.twitter.com/ZPQa8EerFw

โพสต์ดังกล่าว มียอดรับชมทะลุ 18.4 ล้านวิว และจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล ทั้ง “ฝ่ายที่เห็นใจเขา” และ “ฝ่ายที่ตำหนิเขา” ว่าไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้ปกครอง และเด็กเล็กเอาเสียเลย

หลังจากนั้น ในวิดีโอที่โพสต์ตามมา ผู้โดยสารหนุ่มรายนี้ก็ยังคงถ่ายคลิปบนเครื่องบินลำเดิม โดยที่เด็กเล็กก็ยังคงร้องไห้อยู่เหมือนเดิม

โดยเขาเขียนระบุในแคปชันว่า “ผมก็รู้สึกแย่กับทางพ่อ-แม่ของเด็กนะ แต่พอถึงจุดหนึ่ง คุณต้องลองทำอะไรใหม่ ๆ บ้าง พาเด็กเดินขึ้นลงตามทางเดิน เบี่ยงเบนความสนใจเขา”

“ทำอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้! เพราะเด็กยังร้องอยู่เลย แค่นั่งภาวนาให้เด็กหยุด แบบนั้นมันไม่โอเคหรอก”

I do feel bad for the parents but at some point you gotta try something new. Walk his ass up and down the aisle, distract him, do something. It’s still going on. Simply praying it’ll stop is not acceptable pic.twitter.com/tb3Ijjyl0U

— Pat (@BarstoolPAT) June 7, 2025