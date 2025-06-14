โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ออกแถลงการณ์ โต้ข่าวซวนเซ ชี้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ละเลยบริบทที่สำคัญหลายประการ แจงขาดทุน 1.3 พันล้านบาท ไม่เป็นความจริง
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ออกแถลงการณ์สำคัญ ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวที่มีการพาดหัวข้อข่าว “บำรุงราษฎร์ ซวนเซ! เศรษฐีน้ำมันหายหน้า หุ้นร่วงกว่าครึ่ง” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 มีรายละเอียดของแถลงการณ์ ดังนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ขอถือโอกาสเรียนชี้แจงเกี่ยวกับบทความล่าสุดในหัวข้อ “บำรุงราษฎร์ ซวนเซ! เศรษฐีน้ำมันหายหน้า หุ้นร่วงกว่าครึ่ง” (วันที่ 10 มิถุนายน 2568)
แม้ว่าเราจะเคารพบทบาทของสื่อมวลชนในการให้ข้อมูลแก่สาธารณชน แต่เรามีความกังวลว่า บทความดังกล่าวมีการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน และละเลยบริบทที่สำคัญหลายประการ ซึ่งสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รวมถึงภาพรวมของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย
ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำด้านสุขภาพของผู้ป่วยจากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ที่มุ่งแสวงหาการรักษาที่มีคุณภาพสูง มีจริยธรรม ความโปร่งใส และมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
โดยในแต่ละปีมีผู้ป่วยและครอบครัวกว่า 1.1 ล้านคนที่เลือกใช้การบริบาลของโรงพยาบาลฯ ด้วยความมั่นใจในผลลัพธ์ทางการรักษา คุณภาพความปลอดภัยระดับสากล และการดูแลแบบเฉพาะบุคคล
ความไว้วางใจนี้ทำให้เราได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยเป็นโรงพยาบาลแต่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก” โดยนิตยสาร Newsweek ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี และยังได้รับการรับรองในระดับสากลอีกมากมาย
@การเติบโตอย่างยั่งยืนและฐานผู้ป่วยที่หลากหลาย
บทความดังกล่าวอ้างถึงรายได้จากผู้ป่วยตะวันออกกลางที่ลดลงนั้น ขาดข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว รายได้สุทธิจากผู้ป่วยในภูมิภาคตะวันออกกลางในปี 2567 เพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19
สะท้อนถึงความผูกพัน ความชื่นชอบและความเชื่อมั่นอันยาวนานของผู้ป่วยต่อรูปแบบการดูแลเฉพาะทางของเรา โดยเฉพาะจากประเทศกาตาร์ที่รายได้เพิ่มขึ้นถึง 558% ในช่วงเวลาเดียวกัน แสดงถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวจากภูมิภาคดังกล่าว
ซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนที่สะท้อนถึงความเชื่อถือในแบรนด์บำรุงราษฎร์ที่ยังคงมีจากภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังคงหวนกลับมาใช้การบริบาลภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย
บทความยังระบุว่าโรงพยาบาลขาดรายได้กว่า 1.3 พันล้านบาทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 ซึ่งไม่เป็นความจริง
ในความเป็นจริง คือรายได้ที่ลดลงจากผู้ป่วยตะวันออกกลาง รวมถึงคูเวต มีมูลค่ารวมเพียง 551 ล้านบาทในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการปฏิรูประบบนโยบายภายในประเทศของคูเวต ไม่ใช่ปัญหาด้านคุณภาพหรือการบริบาลแต่อย่างใด
ความเห็นดังกล่าวแสดงถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ
ยิ่งไปกว่านั้น ผลกระทบดังกล่าวได้รับการชดเชยจากรายได้ที่เติบโตขึ้นของตลาดตะวันออกกลางประเทศอื่น ๆ และตลาดต่างประเทศ ซึ่งเห็นได้ชัดจากผลประกอบการต่อหุ้นที่ยังคงเติบโตเมื่อเทียบปีต่อปี
ในขณะเดียวกัน บทความกล่าวอ้างว่า ไม่มีผู้ป่วยจากคูเวตเลย ในความเป็นจริง ประมาณ 30% ของผู้ป่วยชาวคูเวตได้กลับมาใช้บริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อีกครั้งในปี 2567 ซึ่งสร้างรายได้กว่า 416 ล้านบาท
ขณะที่ผู้ป่วยจากกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังคงเดินทางมาเข้ารับการรักษา โดยเฉพาะในอาการที่ซับซ้อนและต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
นอกจากนี้ บทความยังละเลยต่อข้อเท็จจริงที่ว่า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีฐานผู้ป่วยที่หลากหลายจากกว่า 190 สัญชาติ เราเห็นแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจากผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทย ตลอดจนผู้ป่วยจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และตลาดต่างประเทศอื่น ๆ
ในปี 2567 รายได้จากผู้ป่วยชาวไทยเติบโตขึ้น 46% และจากชาวต่างชาติที่พำนักในไทยเพิ่มขึ้น 56% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเฉพาะในสาขาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ยังคงเป็นผู้นำในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ทางเราขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเปิดเผยตัวเลขรายได้ไตรมาส 2 ปี 2568 ณ เวลานี้ยังไม่เหมาะสม และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ผู้ลงทุน รวมถึงอาจขัดกับข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล
แต่สิ่งที่เราสามารถยืนยันได้คือ เรายังคงมุ่งมั่นในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ และความมุ่งมั่นนั้นคือแรงผลักดันสำคัญที่นำไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดสำคัญต่าง ๆ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังคงยึดมั่นในพันธกิจในการให้บริบาลทางการแพทย์ที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูง และเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เราเชื่อมั่นว่า เมื่อผลลัพธ์ทางคลินิกและประสบการณ์ของผู้ป่วยมาก่อน การเติบโตอย่างยั่งยืนก็จะตามมา ไม่ว่าผู้ป่วยจะมาจากที่ใดในโลกก็ตาม
ความสำเร็จทั้งหมดนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากความทุ่มเทของทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของเรา ซึ่งอยู่แนวหน้าของการวินิจฉัยและรักษา ผู้ป่วยยังคงเลือกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สำหรับการรักษาเฉพาะทาง ด้วยความไว้วางใจในความเชี่ยวชาญของแพทย์และคุณภาพของทีมงาน ทั้งในด้านการรักษาและการบริบาลด้วยความเอื้ออาทรและยึดหลักจริยธรรม และความโปร่งใสเสมอมา
@ประเด็นเรื่องราคากับคุณค่าที่แท้จริงของการบริบาล
บทความดังกล่าวมีการเปรียบเทียบราคาชุดตรวจสุขภาพพื้นฐานที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยชุดตรวจสุขภาพระดับเริ่มต้นของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีราคาเริ่มต้นที่ 7,000 บาท ไม่ใช่ 16,100 บาทตามที่ระบุไว้ในบทความ
ซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้อาจเกิดข้อสงสัยต่อความถูกต้องของการวิเคราะห์โดยรวมของบทความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแพ็กเกจตรวจสุขภาพของแต่ละโรงพยาบาลมีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในด้านขอบเขตและการออกแบบ
ในความเป็นจริง ราคาชุดตรวจสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลไม่สามารถเปรียบเทียบกันโดยตรงได้ เนื่องจากแต่ละแห่งออกแบบแพ็กเกจตามศักยภาพทางคลินิก เทคโนโลยี และแนวทางดูแลผู้ป่วยของตน
แม้ชื่อแพ็กเกจจะใกล้เคียงกัน เช่น “พื้นฐาน”, “ปกติ”, หรือ “ครอบคลุม” แต่รายละเอียดข้างใน การตรวจวินิจฉัย อุปกรณ์ที่ใช้ และความเชี่ยวชาญของแพทย์ก็อาจแตกต่างกันอย่างมาก
ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้นำเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างเครื่อง Photon-Counting CT ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้ ซึ่งให้ความละเอียดสูงกว่า พร้อมลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ ส่งผลให้สามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพได้เร็วกว่าด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น สะท้อนถึงแนวทางการดูแลเชิงรุกและความแม่นยำของเรา
ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น การสรุปว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงพยาบาลอื่นมาก เพียงเพราะราคาแพ็กเกจตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่พิจารณาคุณภาพ ความลึกซึ้ง และความซับซ้อนของการดูแลรักษาในด้านอื่น ๆ เป็นการมองที่แคบเกินไป
โรงพยาบาลแต่ละแห่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน แม้ว่าบทความจะให้ความสำคัญกับเรื่องราคาว่าเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจของผู้ป่วย แต่กลับละเลยองค์ประกอบสำคัญที่ผู้ป่วยหลายกลุ่มให้ความสำคัญ
เช่น ชื่อเสียงและการยอมรับในระดับสากล ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ระดับสูง ความสามารถในการรักษาโรคที่ซับซ้อน ผลลัพธ์การรักษาที่พิสูจน์ได้ และบริการที่ออกแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งสิ่งเหล่านี้สร้างคุณค่าที่จับต้องได้ให้กับผู้ป่วยจำนวนมาก
แม้ว่าผู้ป่วยบางกลุ่มอาจให้ความสำคัญกับราคา แต่ผู้ป่วยอีกจำนวนมาก รวมถึงผู้ป่วยชาวตะวันออกกลางส่วนใหญ่ เลือกโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพราะเห็นถึง คุณภาพ คุณค่า และความทุ่มเทในการดูแลรักษา
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังคงยกระดับมาตรฐานของเราอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงและเทียบเคียงผลลัพธ์ทางการรักษากับสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลก และบ่อยครั้งสามารถทำผลงานได้เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล ทั้งในด้านคุณภาพและผลลัพธ์ทางคลินิก
การที่บทความแสดงทัศนะ และมีข้อด่วนสรุปว่าผู้ป่วยจากตะวันออกกลางเปลี่ยนโรงพยาบาลเพราะประเด็นอ่อนไหวด้านราคานั้น อาจไม่สะท้อนถึงพฤติกรรมทั้งหมดของการตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลฯ ของผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพราะไม่ได้คำนึงถึงองค์ประกอบอื่น
เช่น ความหลากหลายของความต้องการทางการแพทย์ ความคาดหวัง ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรม และประสบการณ์จนถึงจริตส่วนบุคคล ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจในการเลือกสถานพยาบาลของผู้ป่วยกลุ่มนี้ มากกว่าการมองจากมิติด้านราคาเพียงอย่างเดียว
@ความสามารถในการปรับตัวและการเติบโตในอนาคต
ตลอดเวลากว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สามารถฝ่าฟันความท้าทายทั้งในระดับโลกและในประเทศได้อย่างมั่นคง ด้วยการดำรงในจุดยืนที่ชัดเจน มีความรอบคอบ และการยึดมั่นในพันธกิจในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วย
เราเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์การแข่งขัน พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ และแนวโน้มใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้เรายังคงเป็นผู้นำในทางสุขภาพในระดับโลก
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่เคยหยุดนิ่ง เราพร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นและตอบสนองได้ทันสถานการณ์ เพื่อคว้าโอกาสที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยและเป้าหมายด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของเราภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย (Thai-Saudi CCHI) โดยเราได้เล็งเห็นศักยภาพของความร่วมมือที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้ และได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรยายในสัมมนาด้านสุขภาพ ณ กรุงริยาด
ขณะนี้ เราอยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสูงเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยชาวซาอุดีอาระเบียที่มีสิทธิประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นความริเริ่มที่คาดว่าจะสนับสนุนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวของเรา พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับแหล่งรายได้ของเรา
ท้ายที่สุด แม้ว่าเราจะยินดีรับฟังความสนใจจากสาธารณชน และเปิดกว้างต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สร้างสรรค์
แต่ข้อกล่าวอ้างในบทความเกี่ยวกับผู้ป่วยชาวตะวันออกกลาง การวิเคราะห์ด้านการเงิน และการเปรียบเทียบราคานั้น ยังสะท้อนภาพที่ไม่ครบถ้วน เกี่ยวกับความซับซ้อนของธุรกิจการบริการสุขภาพ และบริบทในระดับมหภาคที่เราดำเนินงานอยู่
การเชื่อมโยงราคาหุ้นของเรากับข้อสันนิษฐานที่นำเสนอในบทความนั้น จึงไม่มีพื้นฐานข้อเท็จจริงรองรับ และถือเป็นตรรกะที่คลาดเคลื่อน ซึ่งมองข้ามปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ชื่อเสียงระดับโลก และกลยุทธ์เชิงรุกระยะยาวของบำรุงราษฎร์
เรายังคงยึดมั่นในหลักความโปร่งใส และมุ่งมั่นเพื่อสุขภาวะที่ดีในระยะยาวของผู้ป่วยและชุมชนที่เราให้บริการเสมอมา
ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นภัส เปาโรหิตย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์