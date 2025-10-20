นพ.สสจ. นครศรีธรรมราช ยื่นลาออกราชการทันที หลังถูกสั่งย้ายแบบฟ้าผ่า ไม่มีปี่มีขลุ่ย ทั้งที่เพิ่งมาไม่นาน ลือเป็นคำสั่งผู้ใหญ่การเมือง

นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมปัญหาและคืบหน้าการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ สสจ. 23 อำเภอ

ช่วงหนึ่งของการประชุม ได้มีการหยิบยกเรื่องของการโยกย้ายของ นพ.ดุษฎี มาพูดในที่ประชุม เสมือนหนึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย เนื่องจาก นพ.ดุษฎี ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการกับ นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 ต.ค.

ภายหลังจากมีคำสั่งให้ นพ.ดุษฎี ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แทน

นพ.ดุษฎี กล่าวว่า ค่อนข้างตกใจ เนื่องจากตนมีอายุราชการอีก 5 ปี จึงคิดว่าอาจจะเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง สสจ.นครศรีธรรมราช ตนมาจาก จ.พัทลุง ออกจากกะลาแคบ ๆ มาสู่โลกกว้าง ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ ตนหวังว่าปาฏิหารย์จะมีจริง ตนยังอยากทำหน้าที่ที่นครศรีธรรมราช เพราะมีหลายอย่างต้องเร่งพัฒนา และหนังสือลาออกจะมีผลอีก 15 วัน

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวว่า การโยกย้ายสลับหน้าที่ในครั้งนี้ เป็นคำสั่งจากนักการเมืองผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง เนื่องจากเตรียมให้คนใกล้ตัวลงสมัคร ส.ส. นครศรีธรรมราช ปี 69

 

