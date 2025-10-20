เมียนมาเอาจริง! ทหารบุกฐาน ‘สแกมเมอร์’ เคเคปาร์ค จับพนักงาน 2 พันคน พร้อมยึดอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต สตาร์ลิงค์ อีกกว่า 30 ชุด

เมียนมา – ทหารเมียนมา บุกพื้นที่สแกมเมอร์ชาวจีน บริเวณเคเคปาร์ค ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก

โดยได้ปิดล้อมจับพนักงานของเคเคปาร์ค จำนวน 2,198 คน แบ่งเป็นชาย 645 คน หญิง 455 คน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 98 คน พร้อมยึดอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต สตาร์ลิงค์ จำนวน 30 ชุด

การปฏิบัติการดังกล่าว เกิดขึ้นภายหลังจากที่ทหารเมียนมายึดพื้นที่บริเวณเลเกก่อ คืนจากฝ่ายรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวห่างจากพื้นที่สแกมเมอร์ชาวจีนเพียง 4 กิโลเมตร

รายงานข่าวระบุเพิ่มว่า แจ้งว่า การปฏิบัติการครั้งนี้ ทหารเมียนมาได้ทำความเข้าใจกับทหารกะเหรี่ยง (บีจีเอฟ) และทหารกะเหรี่ยง (ดีเคบีเอ) ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมกับทหารเมียนมาก่อนจะเข้าไปดำเนินการ

ขณะที่สำนักข่าวดิ อิระวดี รายงานว่า คณะรัฐบาลทหารเมียนมา ได้บุกค้นศูนย์หลอกลวงทางอินเทอร์เนตที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และยึดอุปกรณ์ หลังจากสื่อต่างประเทศ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ได้พบการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว อย่างแพร่หลายในตลาดมืด มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

