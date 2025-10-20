‘หมอหมู’ เผยงานวิจัย ผู้ชายวัย 18-35 ปี ดูคลิป 18+ มากไป เสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เช็กสัญญาณที่ควรระวัง และวิธีช่วยฟื้นฟู
รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอ ให้ความรู้ผ่านเฟซบุ๊ก “หมอหมู วีระศักดิ์” หัวข้อ “ดูสื่อลามกมากเกินไป ระวังเสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศ” โดยระบุดังนี้
หลายคนอาจมองข้าม หรือไม่คิดว่าการดูสื่อลามกออนไลน์ อาจส่งผลต่อชีวิตทางเพศของเรา แต่การศึกษาล่าสุดกลับชี้ให้เห็นว่าการใช้สื่อลามกในทางที่มีผลเสีย อาจมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการหย่อนสมรรถนะทางเพศ โดยเฉพาะในชายวัยรุ่น
การศึกษาจาก JMIR Public Health and Surveillance ปี 2021 ซึ่งสำรวจผู้ชาย 3,419 คน อายุระหว่าง 18-35 ปี จากทั่วโลกพบว่า ผู้ชายที่ดูสื่อลามกติดต่อกันในปริมาณที่มาก มีความเสี่ยงที่จะเป็นภาวะหย่อนสมรรถนะทางเพศสูงถึง 70% เมื่อเทียบกับผู้ชายที่ดูในระดับปกติ และ ผู้ชายที่มีการหลั่งเร็วไม่สามารถถึงจุดสุดยอด เป็นผลจากการดูสื่อลามกต่อเนื่องในปริมาณที่มากเช่นกัน
การดูสื่อลามกในปริมาณที่มากบ่อย ๆ ทำให้สมองเรากระตุ้นทางเพศมากเกินไป ซึ่งลดความไวต่อสิ่งกระตุ้นทางเพศในชีวิตจริง ผู้ชายที่ดูสื่อลามกเป็นประจำอาจพบว่าพวกเขาไม่สามารถตื่นตัวหรือมีความรู้สึกทางเพศ เมื่ออยู่กับคู่จริง
ผลกระทบที่ใหญ่กว่าการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ การศึกษายังพบว่า การใช้สื่อลามกในทางที่มีผลเสียยังเชื่อมโยงกับปัญหาทางจิตใจ เช่น ความเครียดและความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การมีความสัมพันธ์ที่ดีในชีวิตจริง กลายเป็นเรื่องยากขึ้น
** สัญญาณที่ต้องระวัง!
1. ไม่พึงพอใจ สนุกสนาน เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคู่จริง
2. ไม่สามารถบรรลุการหลั่ง หรือตอบสนองคู่ได้ตามปกติ
3. ไม่สามารถหยุดดูสื่อลามก จนรบกวนชีวิตประจำวัน
** วิธีแก้ไข
หยุดดูสื่อลามกประมาณ 90 วัน จะช่วยฟื้นฟูให้สมรรถภาพทางเพศคุณให้กลับมาเป็นปกติ เพราะการให้เวลาสมองในการปรับตัวใหม่ ทำให้ระบบตอบสนองทางเพศมีความไวต่อการกระตุ้นจากคู่จริงมากขึ้น