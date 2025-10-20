พบ ระเบิดสังหารบุคคล ที่บ้านหนองจาน เก็บกู้ได้แล้ว 3 จาก 4 ทุ่น เหลืออีก 1 ถูกฝังอยู่ใต้รากไม้ ซึ่งต้องใช้ความชำนาญสูงในการปฏิบัติการณ์
สระแก้ว – ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวที่หมู่บ้านเปรยจัน จกเจย ฝั่งตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว บ้านหนองจาน อ.โคกสูง ยังไม่มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน มีเพียงทหารประมาณจุดละประมาณ 10 นาย ดูแลพื้นที่อยู่
ขณะที่ฝั่งไทยตลอดทั้งวัน ชุดเก็บกู้ทุ่นระเบิด โดยหน่วยเก็บกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ 1 (นปท.1) กำลังบูรพาและศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งทหารช่างจาก ช.พัน 2 ยังคงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา แต่ยังไม่พบทุ่นระเบิดเพิ่มจากเมื่อวาน
โดยการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ บ้านหนองหญ้าแก้ว เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้สามารถเคลียร์พื้นที่ได้แล้ว 100% และได้มอบพื้นที่ปลอดภัยให้ชาวบ้านแล้ว 2 แปลงสุดท้าย ในวันนี้ จากนั้นชุดเก็บกู้จึงได้ย้ายเข้าไปปฏิบัติการในหมู่บ้านหนองจานต่อ
จากปฏิบัติการเคลียร์พื้นที่ เจ้าหน้าที่พบทุ่นระเบิดแล้ว 4 ทุ่น ในบริเวณแนวหลักเขตแดนที่ 47-48 โดยเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMD 6M จำนวน 1 ทุ่น ระเบิดสังหารบุคคลชนิดสะเก็ดระเบิด PMN จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน, ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิดสะเก็ดระเบิด PMN จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน และ ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ชนิดสะเก็ดระเบิด PMN จำนวน 1 ทุ่น สภาพพร้อมทำงาน
สามารถเก็บกู้ไดัแล้ว 3 ทุ่น ยังไม่ได้ทำการเก็บ 1 ทุ่น เนื่องจาก สภาพทุ่นอยู่ใต้รากไม้ ซึ่งต้องใช้ความชำนาญสูง และชุดอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่