เช็กใหม่พรุ่งนี้ คนละครึ่งพลัส เปิดลงทะเบียนสิทธิคงเหลือ ลุ้นมียอดสิทธิเท่าไร ปลัดคลังเผยรอดูหลัง 11 พ.ย. มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์อีกเท่าไร
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนให้รับสิทธิ์โครงการ คนละครึ่งพลัส เพิ่มเติม เนื่องจากหลังเปิดให้ลงทะเบียนในวันแรก มีผู้ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขประมาณ 500,000 ราย จึงเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม และหากพบการเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่สอง มีผู้ที่ไม่ผ่านเงื่อนไขอีก จะทยอยเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่มเติมไปเรื่อยๆ จนกว่าสิทธิ์จะหมด
นายลวรณ กล่าวว่า หลังจากจากวันที่ 26 ต.ค. ที่เป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้ลงทะเบียน กระทรวงการคลังอาจเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม เนื่องจากต้องรอดูหลังวันที่ 11 พ.ย.นี้ด้วยว่า มีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จำนวนเท่าไหร่ เนื่องจากตามเงื่อนไขของโครงการคือ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่ 11 พ.ย. นี้เท่านั้น จึงคาดว่าจะมีผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์อยู่พอสมควร
นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า บรรยากาศการเปิดลงทะเบียน โครงการ คนละครึ่งพลัส รอบเก็บตก เมื่อเช้าวันที่ 21 ต.ค.68 ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยคลังนำยอดสิทธิคงเหลือมาเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ช่วง 6 โมงเช้า ประมาณ 496,000 สิทธิ และมีคนลงทะเบียนครบตั้งแต่ 07.24 น.
- อ่านข่าว : 5 ข้อต้องรู้ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส วันนี้ เปิดเงื่อนไขการใช้สิทธิ
- อ่านข่าว : แห่ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 30 นาทีแรก สำเร็จแล้ว 5 ล้านคน
- อ่านข่าว : ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ขึ้นข้อความแบบนี้ ได้หรือไม่ได้รับสิทธิ
ส่วนการเปิดลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รอบเก็บตกในรอบต่อไป ต้องรอผลตรวจสอบก่อนว่า มีวงเงินงบประมาณหรือจำนวนสิทธิคงเหลือแค่ไหน กระทรวงการคลังจะนำสิทธิคงเหลือมาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในวันรุ่งขึ้น โดยประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วม สามารถตรวจสอบสิทธิคงเหลือจากหน้าแรกของเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com และลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้ในช่วงเวลา 06.00 – 22.00 น.
ที่ผ่านมากระทรวงการคลังนำข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 1 ต.ค.68 รวมถึงข้อมูลผู้ยื่นแบบภาษี ซึ่งหากมีวงเงินเหลือก็จะนำมาเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม