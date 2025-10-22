หนุ่มญี่ปุ่นสุดแค้น! แฉลงโซเชียล จ่ายหลักแสน ตั้งใจไปเดทกับไอดอลที่ชอบ สุดท้ายมารู้ที่หลังว่าบอดี้การ์ดที่ไปด้วยเป็นสามีลับ ๆ ของเธอ
กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ของญี่ปุ่น เมื่อชายรายหนึ่งจ่ายเงินถึง 600,000 เยน (ประมาณ 140,000 บาท) เพื่อเดทหนึ่งวันกับ โทกะ โทซึกิ ไอดอล ใต้ดินแห่งโตเกียว โดยเป็นการ “เดท 1 วันที่ดิสนีย์แลนด์” พร้อมมี “บอดี้การ์ด” ของเธอติดตามมาด้วย
ในตอนแรกชายรายนี้คิดว่าการออกไปเที่ยวครั้งนี้เป็น”ประสบการณ์ที่เหมือนฝัน”รู้สึกโชคดีที่ได้ใช้เวลาร่วมกับไอดอลคนโปรด อย่างไรก็ตาม ความสุขเปลี่ยนเป็นความโกรธอย่างรวดเร็วเมื่อเขาได้รู้ว่า “บอดี้การ์ด” ที่ร่วมเดินทางไปด้วยเป็นสามีของโทกะ โทซึกิ ชายรายนี้รู้สึกถูกหลอก จึงได้ระบายความโกรธผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเขียนว่าเขาใช้เงิน”หลายล้านเยน” เพื่อสนับสนุนไอดอลคนนี้มาหลายปี โดยไม่รู้ว่าเธอแต่งงานอย่างลับ ๆ
“ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจ่ายค่าทริปดิสนีย์แลนด์ให้สามีเธอ ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเธอโสด ผมรู้สึกเหมือนคนโง่เลย”
การเปิดเผยดังกล่าวก่อให้เกิดความโกรธแค้นในโลกออนไลน์ทั่วญี่ปุ่น ทำให้เกิดการถกเถียงอีกครั้งเกี่ยวกับขอบเขตระหว่างไอดอลกับแฟนคลับ และว่าศิลปินควรมีความโปร่งใสเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวหรือไม่ หลังจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โทกะ โทซึกิ ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่าวันจ่ายเงินเกิดขึ้นหลังจากอาชีพนักร้องไอดอลอย่างเป็นทางการของเธอสิ้นสุดลง
เธอยังกล่าวอีกว่ากำลังให้ความร่วมมือกับตำรวจและทนายความของเธอ และขอโทษแฟนๆ สำหรับความสับสนและความทุกข์ที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าว
เนื่องจากแถลงการณ์ของเธอไม่ได้กล่าวถึงข่าวลือเรื่องการแต่งงานโดยตรง ทำให้แฟนๆ มีความเห็นแตกแยก โดยบางคนเรียกร้องความซื่อสัตย์ ในขณะที่บางคนปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของเธอ
ที่มา: kbizoom