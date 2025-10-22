นักสิ่งแวดล้อม แจงสาเหตุ พ่อค้าไก่ปิ้ง โดนปรับเป็นแสน เผยถ้ากฎหมาย อากาศสะอาดผ่าน การพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว อาจโดนปรับเป็นล้าน
กรณีตั้งร้านขายไก่ปิ้งโดยไม่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากท้องถิ่นก่อให้เกิดเหตุรำคาญต่อชาวบ้านข้างเคียงถูกเทศบาลปากเกร็ดเรียกเก็บเงินค่าปรับ 159,000 บาท
กรณี เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีหนังสือส่งถึงร้านขายไก่ปิ้ง และผู้ประกอบการรายย่อย ในพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด ให้ไปเสียค่าปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยพบว่ามีบางรายถูกเรียกค่าปรับตั้งแต่ 9 หมื่นบาทไปจนถึง 1.5 แสนบาท โดยให้จ่ายใน 30 วัน ฐานประกอบการสถานที่จำหน่าย หรือ สะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ตามที่เสนอข่าวไปนั้น
เมื่อวันที่ 22 ต.ค.68 นายสนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า ตนขอชี้แจง กรณีที่ทางเทศบาลต้องปรับ เป็นเงินนับแสนนั้น มีเหตุตามกฎหมายต่อไปนี้
1.1.จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต 37,500 บาท
1.2.ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน 37,500 บาท
1.3.ถูกปรับรายวัน 84,000 บาท
2.การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ผิดพ.ร.บ.สาธารณสุข ตามมาตรา38 มาตรา 72 และมาตรา80 กล่าวคือ มาตรา 72 ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามมาตรา 38 ซึ่งมีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
- พ่อค้าไก่ปิ้งถึงกับช็อก โดนเทศบาลเรียกค่าปรับ 1.5 แสน ทั้งที่มีกำไรแค่ 300-500 บาท อยากรู้ใช้เกณฑ์อะไรวัด
นายสนธิ กล่าวต่อว่า ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท
มาตรา 80 ผู้ดำเนินกิจการผู้ใดดำเนินกิจการในระหว่างที่มีคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 มาตรา 52 หรือมาตรา 65 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่นห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
ทั้งนี้ มาตรา 45 กำหนดให้อำนาจเจ้าพนัก งานท้องถิ่นในการออกคำสั่งให้ผู้ดำเนินกิจการแก้ไขปรับปรุง หากพบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายและหากการกระทำนั้นมีสภาพเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานฯมีอำนาจสั่งให้หยุดดำเนินกิจการนั้นเป็นการชั่วคราวทันทีจนกว่าจะแก้ ไขให้ปลอดภัยแล้ว
มาตรา 52 กำหนดให้ผู้เคยถูกลงโทษในความผิดเดียวกันนี้มาแล้ว แต่ยังคงกระ ทำผิดซ้ำอีก ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งการให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาหรือสั่งห้ามดำเนินกิจการ
มาตรา 65 ผู้ประกออบการมีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาที่ยังดำ เนินกิจการอยู่ หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องมีโทษ หากเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับแจ้งเรื่องแล้ว ไม่ดำเนินการใดๆก็จะมีความผิด ตามมารตร 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
เมื่อถามว่า กรณีเช่นนี้ภาพรวมจะต้องดำเนินการอย่างไร เพราะยังมีคนยากจน ที่ต้องทำมาหากิน ขายของปิ้งย่าง จำนวนมาก นายสนธิ กล่าวว่า กรณีเป็นร้านค้าก็ต้องไปขออนุญาตให้ถูกต้อง ทั้งนี้ การทำร้านปิ้งย่าง หรือแม้แต่รถเข็นขายของปิ้งย่างนั้น จะต้องทำฮู้ต ดูดควัน เพื่อให้ดูดควันขึ้นไปด้านบน ไม่ให้กระจายออกไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
ซึ่งการดำเนินการแบบนี้ ไม่ยาก และไม่ต้องใช้เงินเยอะ แต่ทุกคนต้องใส่ใจ ทำให้ถูกต้องตามกฏหมาย และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เวลานี้ สภาอยู่ระหว่างพิจารณาพ.ร.บ.อากาศสะอาด ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา(ส.ส.) หากผ่านผู้ที่ไม่ทำตามกฎหมาย เช่นกรณีนี้ อาจจะต้องถูกปรับเป็นล้าน
ที่มา มติชน