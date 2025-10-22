เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดตัว “Spooky Boo ผียักษ์สุดคิ้วท์” แลนด์มาร์กฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia !
วันที่ 22 ต.ค.2568 เซ็นทรัลเวิลด์ เฟสทีฟไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์กระดับโลก สร้างปรากฏการณ์เรียกเสียงฮือฮาเป็นไวรัลไปทั่วทุกฟีดโซเชียลอีกครั้ง กับการฉลองเทศกาลฮาโลวีนด้วยอีเวนต์สุดครีเอทีฟ สะกดทุกสายตา!กับ “Spooky Boo ผียักษ์สุดคิ้วท์” ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสูงกว่า 40 เมตร
ด้วยการพลิกโฉมต้นคริสต์มาสแลนด์มาร์กประจำลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ สัญลักษณ์แห่งความสุขในช่วงปลายปี ให้กลายเป็น “Spooky Boo ผียัษ์สุดคิ้วท์” – รับฮาโลวีนด้วยคอนเซ็ปต์ ‘เมื่อต้นคริสต์มาสถูกผีสิง’ ทำให้ต้นคริสต์มาสถูกคลุมด้วยผ้าขาวผืนใหญ่ ที่เป็นสัญลักษณ์ใหม่แห่งความสนุกและความหลอน ผสาน 2 เทศกาลคริสต์มาสและฮาโลวีน เข้าไว้ด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ในแบบฉบับของเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 22-31 ต.ค. 68 ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์
พร้อมกิจกรรมสุดมันส์ตลอดสัปดาห์ อาทิ Art Exhibition & Attraction Collaboration with BKKIF (25-31 ต.ค.) จัด “The Haunted Gallery” จากอาร์ตทิสต์ชื่อดัง, Craft Village & Workshop (25-31 ต.ค.) เวิร์กช้อปงานคราฟต์สุดครีเอทีฟ, Costume Parade (31 ต.ค.) แต่งชุดสุดน่ารักคอนเซ็ปต์ Little Monster รวมถึง Trick or Treat กิจกรรมแจกลูกอมและขนม และ Halloween Music Stage (31 ต.ค.) สนุกรับเทศกาลฮาโลวีนกับมินิคอนเสิร์ต
ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities
#CentralPattana #เซ็นทรัลพัฒนา #centralwOrld #เซ็นทรัลเวิลด์ #ThailandsHalloweenFest2025 #HouseofHorror #ฉลองฮาโลวีน