เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดตัว “Spooky Boo ผียักษ์สุดคิ้วท์” แลนด์มาร์กฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia !

วันที่ 22 ต.ค.2568 เซ็นทรัลเวิลด์ เฟสทีฟไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์กระดับโลก สร้างปรากฏการณ์เรียกเสียงฮือฮาเป็นไวรัลไปทั่วทุกฟีดโซเชียลอีกครั้ง กับการฉลองเทศกาลฮาโลวีนด้วยอีเวนต์สุดครีเอทีฟ สะกดทุกสายตา!กับ “Spooky Boo ผียักษ์สุดคิ้วท์” ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสูงกว่า 40 เมตร

ด้วยการพลิกโฉมต้นคริสต์มาสแลนด์มาร์กประจำลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ สัญลักษณ์แห่งความสุขในช่วงปลายปี ให้กลายเป็น “Spooky Boo ผียัษ์สุดคิ้วท์” – รับฮาโลวีนด้วยคอนเซ็ปต์ ‘เมื่อต้นคริสต์มาสถูกผีสิง’ ทำให้ต้นคริสต์มาสถูกคลุมด้วยผ้าขาวผืนใหญ่ ที่เป็นสัญลักษณ์ใหม่แห่งความสนุกและความหลอน ผสาน 2 เทศกาลคริสต์มาสและฮาโลวีน เข้าไว้ด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ในแบบฉบับของเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 22-31 ต.ค. 68 ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์

พร้อมกิจกรรมสุดมันส์ตลอดสัปดาห์ อาทิ Art Exhibition & Attraction Collaboration with BKKIF (25-31 ต.ค.) จัด “The Haunted Gallery” จากอาร์ตทิสต์ชื่อดัง, Craft Village & Workshop (25-31 ต.ค.) เวิร์กช้อปงานคราฟต์สุดครีเอทีฟ, Costume Parade (31 ต.ค.) แต่งชุดสุดน่ารักคอนเซ็ปต์ Little Monster รวมถึง Trick or Treat กิจกรรมแจกลูกอมและขนม และ Halloween Music Stage (31 ต.ค.) สนุกรับเทศกาลฮาโลวีนกับมินิคอนเสิร์ต

ติดตามความเคลื่อนไหวเซ็นทรัลพัฒนา คลิก https://www.centralpattana.co.th/th/shopping/shopping-update/lifestyle-activities

#CentralPattana #เซ็นทรัลพัฒนา #centralwOrld #เซ็นทรัลเวิลด์ #ThailandsHalloweenFest2025 #HouseofHorror #ฉลองฮาโลวีน

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
2

ทองคำ-เงิน ร่วงต่ำสุดในรอบ 12 ปี หลังราคาพุ่งเกินจริง จนนักลงทุนแห่ขายทำกำไร
3

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 22 ตุลาคม 2568
4

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
5

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
6

อย. เปิดผลตรวจ อาหารเสริม ยี่ห้อดัง พบสารต้องห้าม "ไซบูทรามีน"
7

ด่วน วรภัค ประกาศลาออก รมช.คลัง ยันไม่เกี่ยวสแกมเมอร์ เดินหน้าฟ้องทุกคดี
8

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
9

อุบัติเหตุสลด นักศึกษาหญิง ตกคอนโดหรูกลางกรุง ใกล้ห้างดังย่านพญาไท ตร.เร่งหาสาเหตุ
10

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 ร่วงลงแรงอีก 2,100 บาท