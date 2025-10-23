“บูม เทยกะทะ” ยอดนักไลฟ์สุดปัง ยังมีอีกบทบาท “อาจารย์มหาวิทยาลัย” ถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้นักศึกษา

สู้ไม่ถอยเลยทีเดียว สำหรับ “บูม ยุทธภูมิ แก้วเข้ม” หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ “บูม หมูทะ” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่ผ่านจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิต จากเคยถูกโกงจนหมดตัว ผันตัวมาจับมือกับ เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ ไลฟ์ขายของ จนเกิดเป็น “ปรากฏการณ์เจนนี่” ยอดขายทะลุร้อยล้าน กลายเป็นกระแสใหญ่ มีศิลปิน-ดาราดัง แบรนด์ต่าง ๆ ตบเท้ามาต่อคิวไลฟ์สดขายของกันรัว ๆ

แต่ความปังของบูมไม่ได้มีแค่บนหน้าจอออนไลน์ นอกจากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์และนักไลฟ์แล้ว บูมยังมีอีกบทบาทนั่นคือ “อาจารย์” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เติมเต็มอีกหนึ่งความฝันในชีวิต นอกจากนี้ บูมยังใจดีสุด ๆ หากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยใดอยากเชิญไปเป็นวิทยากร ตนจะไปบรรยายให้ฟรี

ทางบูมได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากเจนนี่และยิวมาแชร์ให้กับนักศึกษา เพื่อส่งต่อพลังบวกและแรงบันดาลใจ ซึ่งก็ได้รับคำชมอย่างล้นหลามว่าเยี่ยม

หลายคนชื่นชมว่า สิ่งที่บูมนำมาสอนนั้นเป็น “วิชาชีวิต” ที่ไม่มีอยู่ในตำราเรียนในมหาวิทยาลัย เพราะต้องได้เรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์จริงและลงมือทำจริงเท่านั้น เรียกได้ว่า “บูม” ไม่ได้แค่ไลฟ์เก่ง แต่ยังส่งต่อแรงบันดาลใจได้เก่งไม่แพ้กันเลยจริง ๆ

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
2

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 เปิดตลาดเช้า ประกาศครั้งแรก ร่วงลงอีก รีบเลย
3

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ15 เตือน พายุ "เฟิงเฉิน" ฝนตกหนักถึงหนักมาก
4

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 แล้ว รีบเลย เทียบราคาปิดวานนี้
5

ทำไมคนญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นเบาหวาน ทั้งที่ "กินข้าวขาวทุกมื้อ" เจาะเคล็ดลับสุขภาพดี
6

สุดโหด เจ้าหนี้มาทวงเงิน ลูกหนี้ไม่มีจ่าย บังคับโดดลงคลองจมน้ำดับ
7

ไม่ทันเป่าเค้ก! 2หนุ่มออกไปซื้อเจอตร.รวบพกปืนเปิดปากแก๊งเพื่อนจัดปาร์ตี้ยาอยู่ที่พลูวิลล่า เจอพยาบาลสาวร่วมด้วย
8

ระทึก รถเมล์ พุ่งเสยท้ายรถบรรทุกเสาเข็ม ทะลุห้องโดยสาร พังยับเยิน
9

ราคาทองวันนี้ 23 ต.ค.68 ผันผวน30ครั้ง ร่วงลงอีก เทียบราคาปิดวานนี้
10

อาลัย น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ อายุ 14 ปี เสียชีวิตแล้ว