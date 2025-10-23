เด็ก 16 พนักงานร้านล้างรถ คว้ามีดกะซวกเพื่อนร่วมงานวัย 25 โมโหถูกแกล้งมาตลอด ล่าสุดโดนหลอกให้กินฉี่

กรุงเทพมหานคร – ร.ต.อ.สุนทร ชูช่วย รองสว.(สอบสวน) สน.บางนา รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธมีดบาดเจ็บ ภายในร้านล้างรถภายในปั๊มแก๊สปากซอยบางนา-ตราด 20 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จึงเดินทางไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบ นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี ถูกควบคุมตัวอยู่ในร้านล้างรถ จากการสอบถามได้ความว่า ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ 9 นิ้วแทง นายลวม อายุ 25 ปี สัญชาติลาว พนักงานคาร์แคร์ในปั๊มแก๊สเจ็บบริเวณใต้ชายโครงด้านซ้าย มีผู้นำส่งโรงพยาบาลบางนา 1 เพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วน

นายเอ ให้การว่า ทำงานที่เดียวกันกับผู้เจ็บ ตนถูกผู้บาดเจ็บกลั่นแกล้งเป็นประจำ ล่าสุดตนโดนผู้เจ็บเอาปัสสาวะผสมน้ำมาให้กิน เมื่อทราบจึงโมโหและก่อเหตุดังกล่าวขึ้น

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุมาพบพนักงานสอบสวน สน.บางนา เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

