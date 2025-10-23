สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถอนอายัดเหล็กเส้น ‘ซินเคอหยวน’ 6.6 หมื่นเส้น หลังปรากฏผลสอบได้มาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ทำหนังสือบันทึกการถอนอายัดและการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ กต 16-13/68 และหนังสือเลขที่ กต 16-15/68 โดยมีรายละเอียดสำคัญคือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ได้ถอนอายัดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กข้ออ้อยของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด จำนวน 116 รายการ รวม 41,635 เส้น และ 62 รายการ จำนวน 24,685 เส้น ที่ได้อายัดไว้เมื่อวันที่ 2 เม.ย. และวันที่ 15 ก.ย. 68 คืนให้กับ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล
เนื่องจากปรากฏผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างค่าเป็นไปตามมาตรฐาน ทำการตรวจสอบโดยหน่วยงาน สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรม รายงานว่ามีการตรวจสอบโรงงานผลิตของบริษัทซิน เคอ หยวน จำกัด หลังถูกเพิกถอน BOI และดำเนินคดีในเรื่องอื่นที่สำคัญไม่น้อยกว่าตัวเหล็ก เช่น เรื่องฝุ่น ที่มีครอบครองเกือบ 60,000 ตัน โดยที่ไม่ได้มีการแจ้ง และการขนย้ายที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดตั้งข้อหากับ ซิน เคอ หยวน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งให้ DSI ดำเนินคดี ทั้งหมด 1,016 ข้อหา
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า
มีการถอนอายัด และคืนเหล็กของหลางของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด จริง เป็นไปตามกฏระเบียบของรัฐ อย่างไรก็ดี เหล็กบางส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน สมอ. ก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป