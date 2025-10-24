หมอเจด เผย 5 สัญญาณ ผิวแบบนี้ ระวัง “มะเร็งเต้านม” ระบุ หัวนม ก็บอกความผิดปกติได้ ชี้ อาการพวกนี้ดูเหมือนเรื่องเล็ก ๆ กว่าจะรู้ตัวก็สายแล้ว
วันที่ 24 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์ภาพข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ “หมอเจด” ระบุว่า เช็กเลย 5 สัญญาณผิวแบบนี้ ระวัง “มะเร็งเต้านม”
หลายคนอาจจะคิดว่า “มะเร็งเต้านมต้องมีก้อนให้คลำเจอก่อนเสมอ” แต่ความจริงไม่ใช่เลยครับ บางทีร่างกายส่งสัญญาณผ่าน ผิวหนัง ก่อนด้วยซ้ำ ปัญหาคืออาการพวกนี้ดันดูเหมือนเรื่องเล็ก ๆ ทำให้หลายคนมองข้าม คิดว่าเป็นผื่น เป็นผิวแห้ง หรือเป็นเรื่องแพ้ครีม กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็สายแล้ว
วันนี้เลยอยากชวนทุกคนมาสังเกต 5 อาการเตือนมะเร็งเต้านมที่ผิวหนัง จะได้รู้ทัน ตรวจทัน และรักษาได้เร็ว
1.ผิวเหมือนเป็นผื่น แต่หายยังไงก็ไม่หาย
อันนี้บอกเลยว่าคนส่วนใหญ่ไม่ทันสังเกต เพราะมันดูเหมือนเรื่องผิว ๆ ธรรมดา ผิวเต้านมขึ้นเป็นผื่นแดง คัน ๆ หรือแห้งลอก หลายคนคิดว่า “คงแพ้น้ำยาซักผ้า” หรือ “คงโดนยุงกัด” พอซื้อยาทามาทา ก็ยังไม่ดีขึ้นสักที ผื่นแบบนี้จะต่างจากผื่นธรรมดาตรงที่ ทายาก็ไม่หาย อยู่เป็นสัปดาห์ ๆ หรือบางทีมีน้ำเหลืองซึมเล็ก ๆ ออกมา
สัญญาณเตือน สังเกตง่าย ๆ คือ ถ้าผื่นอยู่เกิน 2-3 สัปดาห์ไม่หาย หรือยิ่งทายาแล้วเหมือนลาม ควรรีบไปหาหมอ อย่ารอให้คลำเจอก้อนก่อนค่อยไป เพราะมะเร็งชนิดนี้เจอไว = รักษาได้ง่ายกว่ามาก
2.ผิวบวมแดง คล้ายเปลือกส้ม
บางคนส่องกระจกแล้วเห็นผิวเต้านมบวม ๆ แดง ๆ รูขุมขนเด่นขึ้น เหมือนผิวส้ม แบบนี้ไม่ปกติเลย โดยเฉพาะถ้าเป็นข้างเดียว มันอาจเป็นสัญญาณของมะเร็งเต้านมที่เจอได้บ่อยนะครับ
วิธีดูง่าย ๆ เทียบสองข้าง ถ้าผิวข้างหนึ่งบวม แดง หนา หรือรูขุมขนขึ้นชัดกว่าอีกข้างรีบไปตรวจให้แน่ใจดีกว่า
3.หัวนมบุ๋มลง หรือเปลี่ยนทิศทาง
หัวนมที่เคยปกติ อยู่ดี ๆ วันหนึ่งกลับบุ๋มลงไปเหมือนมีใครดึงไว้ หรือชี้ไปอีกทิศที่ไม่เคยเป็น
แบบนี้ต้องระวังเลยครับ เพราะบางครั้งก้อนหรือพังผืดข้างในจะดึงเนื้อเยื่อ ทำให้หัวนมเปลี่ยนรูป
ต่างจากหัวนมบุ๋มตั้งแต่เกิด เพราะอันนั้นจะเป็นมาตลอด แต่ถ้าอยู่ ๆ เปลี่ยนไปภายในไม่กี่สัปดาห์ หรือเกิดแค่ข้างเดียว ให้คิดไว้ก่อนว่าอาจมีอะไรผิดปกติในเต้านม ลองสังเกตดู ใช้กระจกเทียบกับของเดิม หรือเทียบกับอีกข้าง ถ้าเปลี่ยนเร็ว ๆ ต้องรีบให้หมอตรวจ อย่าปล่อยให้ผ่านไปหลายเดือน
4.แผลแตกหรือลอกที่หัวนม/ลานนม
บางทีอาการมะเร็งเต้านมไม่ได้มาแบบก้อน แต่มาแบบ “แผลเรื้อรัง” ที่หัวนมหรือลานนมแทน
หลายคนเห็นแล้วคิดว่าเป็นกลาก เป็นผิวแห้งแบบตอนหน้าหนาว เลยทายาไปเรื่อย ๆ มะเร็งบางชนิด อย่างที่เรา เรียกว่า Paget’s Disease of the Nipple มักเริ่มจากตรงนี้เลย ลอก คัน มีแผลเล็ก ๆ ที่อยู่นานเกิน 2–3 สัปดาห์ ต่อให้ทายาก็ไม่หาย บางคนมีน้ำเหลืองซึมร่วมด้วย
สังเกตง่าย ๆ คือ ถ้าเป็นแผลเรื้อรังที่หัวนมหรือรอบ ๆ เกิน 2–3 สัปดาห์ไม่ดีขึ้น ต้องรีบไปให้หมอเช็ก อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก ๆ
5.มีน้ำเหลืองหรือเลือดออกจากหัวนมเอง
อันนี้คืออาการที่อยากให้ทุกคนจำไว้เลย หัวนมมีน้ำเหลืองหรือเลือดซึมออกเอง ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน น้ำสีอะไรออกมา โดยเฉพาะถ้าเกิดข้างเดียว ถึงแม้จะคลำไม่เจอก้อนก็อย่านิ่งนอนใจ เพราะบางทีตัวก้อนอยู่ลึกในท่อน้ำนม
วิธีสังเกต ลองดูเสื้อในตอนซัก หรือเวลาเช็ดทำความสะอาด ถ้ามีคราบเลือดหรือคราบน้ำเหลืองออกมาเอง รีบไปตรวจทันที อย่ารอให้มีอาการอื่น
เรื่องของมะเร็งเต้านมอาจฟังดูน่ากลัว แต่ผมอยากบอกว่า ยิ่งเจอเร็ว ยิ่งรักษาได้ง่าย และโอกาสหายขาดก็สูงมาก อย่าอายที่จะส่องกระจกเช็กตัวเอง ใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที แต่สามารถช่วยชีวิตเราได้จริง ๆ
บางครั้งแค่ “ผิวหนังเปลี่ยนไปนิดเดียว” ก็อาจเป็นสัญญาณแรกที่ทำให้เราเจอโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และนี่แหละคือโอกาสทองในการรักษาให้หายขาด
นอกจากอาการที่ผิวหนัง ถ้าคลำเจอก้อน มีก้อนที่รักแร้ หรือมีความผิดปกติอื่น ๆ ที่ผมไม่ได้พูดถึงในโพสต์นี้ ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจ รีบไปตรวจให้แน่ใจดีที่สุด และสำหรับคนที่อายุเกิน 35 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจเต้านมประจำปีอย่างน้อยปีละครั้ง