รู้จักตัวจริง อีฟ กาญจนา สถาวร ประธานมูลนิธิกันจอมพลัง จากแวดวงนางงาม สู่จิตอาสา ก่อนเจอดราม่ามูลนิธิ กันจอมพลัง
หลังเป็นประเด็นขึ้นมาสำหรับมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ ถึงปมเงินบริจาคที่สังคมตั้งคำถามและมีข้อสงสัยมากมาย ที่สำคัญยังเพิ่งทราบด้วยว่า แท้จริงแล้วมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้ ทางกัน จอมพลัง เป็นเพียงที่ปรึกษามูลนิธิ ทำให้เกิดคำถามอีกว่าแล้วประธานมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ คือใคร..??
กระทั่งในการตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงเรื่องราวทั้งหมด และมีการปรากฏตัวของประธานมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ นั่นคือ อีฟ กาญจนา สถาวร ทำให้หลายคนอยากรู้จักตัวจริงของ อีฟ กาญจนา
ประวัติ อีฟ กาญจนา สถาวร
ประวัติส่วนตัว อีฟ กาญจนา เป็นชาวจังหวัดชลบุรี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนชลกันยานุกูล และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
อีฟ กาญจนา สถาวร เป็นจิตอาสาที่ร่วมงานใกล้ชิดกับทีมงานของ กัน จอมพลัง มานานหลายปี มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเคสผู้ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ ที่ผ่านมายังเคยเป็นตัวแทน พาผู้เสียหายไปร่วมรายการโหนกระแส ในวันที่ กัน จอมพลัง ติดภารกิจ สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจที่ กัน จอมพลัง มีต่อ อีฟ กาญจนา
นอกจากนี้ อีฟ กาญจนา เคยเข้าร่วมกิจกรรมภาคประชาชนในอดีต เช่น โครงการยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ปี 2553 จ.ชลบุรี และในปี 2023
อีกทั้งเคยปรากฏชื่อในเพจ TPNG Phra Nakhon Si Ayutthaya ว่าเป็น CD Contest Manager MUT Phra Nakhon Si Ayutthaya หรือผู้จัดการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ จ.พระนครศรีอยุธยา
อีฟ กาญจนา เล่าว่ารู้จักกับกัน จอมพลัง ประมาณ 1 ปีครึ่ง ตอนที่ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม นั่นคือการเจอกันครั้งแรก จากนั้นไม่กี่วันก็มีสายโทรศัพท์โทรมาชวนให้ไปอยู่ในทีมกัม จอมพลัง ลุยงานเรื่องน้ำท่วมต่อเนื่อง พร้อมช่วยเหลือชาวบ้านมาอีกหลายเหตุการณ์
กระทั่งมาปรากฏชื่อของ อีฟ กาญจนา มานั่งเป็นประธานมูลนิธิกันจอมพลัง ช่วยสู้