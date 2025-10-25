โปรดเกล้าฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เจ้าฟ้าทีปังกรฯ

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า แก่ เจ้าฟ้าทีปังกรฯ ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2568

วันที่ 25 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พุทธศักราช 2568

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน

