อบจ.เชียงใหม่ ประกาศ ‘ยกเลิกคอนเสิร์ต’ Chiang Mai Music Journey ในวันที่ 25-26 ต.ค.
เฟซบุ๊ก เชียงใหม่ มิวสิค เจอนี่ – Chiang Mai Music Journey เผยแพร่ประกาศจาก นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดงาน Chiang Mai Music Journey 8: The Deep OCEAN โดยระบุดังนี้
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอร่วมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เพื่อร่วมถวายความอาลัย และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในห้วงเวลาอันโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย คณะผู้จัดงานจึงขอประกาศดังนี้
1. งดการแสดงคอนเสิร์ต (กิจกรรมรื่นเริง)
งดการแสดงคอนเสิร์ต ในวันนี้ (25 ต.ค.) และในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค.)
โดยการแสดงคอนเสิร์ตจะถูกยกเลิกและงดจัดงานในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรี ตามตาราง Showtime ที่ประกาศไว้
2. Twilight Run 6 (กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ)
กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ “Twilight Run 6” ยังคงจัดตามกำหนดการเดิม ในเย็นวันนี้ 25 ต.ค. รับเสื้อในเวลา 14.00 – 16.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้