อบจ.เชียงใหม่ ประกาศ ‘ยกเลิกคอนเสิร์ต’ Chiang Mai Music Journey ในวันที่ 25-26 ต.ค.

เฟซบุ๊ก เชียงใหม่ มิวสิค เจอนี่ – Chiang Mai Music Journey เผยแพร่ประกาศจาก นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดงาน Chiang Mai Music Journey 8: The Deep OCEAN โดยระบุดังนี้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอร่วมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เพื่อร่วมถวายความอาลัย และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในห้วงเวลาอันโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย คณะผู้จัดงานจึงขอประกาศดังนี้

1. งดการแสดงคอนเสิร์ต (กิจกรรมรื่นเริง)
งดการแสดงคอนเสิร์ต ในวันนี้ (25 ต.ค.) และในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค.)

โดยการแสดงคอนเสิร์ตจะถูกยกเลิกและงดจัดงานในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงดนตรี ตามตาราง Showtime ที่ประกาศไว้

2. Twilight Run 6 (กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ)
กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ “Twilight Run 6” ยังคงจัดตามกำหนดการเดิม ในเย็นวันนี้ 25 ต.ค. รับเสื้อในเวลา 14.00 – 16.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต
2

คอนเสิร์ต-อีเวนต์ งานไหนเลื่อนหรือยกเลิกบ้าง เช็กที่นี่ หลังครม.มีมติ
3

อนุทิน ขอประชาชนร่วมไว้ทุกข์ 90 วัน ขอความร่วมมือ งดคอนเสิร์ต งานรื่นเริง
4

รัฐบาลขอความร่วมมือ งดหรือลดกิจกรรมรื่นเริง 30 วัน ที่ดำเนินไปแล้ว ปรับให้เหมาะสม
5

ราคาทองวันนี้ 25 ต.ค.68 ดีดแรงมาก ประกาศครั้งแรก เทียบราคาปิดวานนี้
6

โปรดเกล้าฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เจ้าฟ้าทีปังกรฯ
7

ราชบัณฑิตยสภา เผยตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัย ที่ถูกต้องตามราชาศัพท์ 
8

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย
9

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10

ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักนายกฯ พระพันปีหลวง สวรรคต แนวทางไว้ทุกข์