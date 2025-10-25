สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต พระบรมราชชนนีที่มีพระชนมายุยืนยาวเป็นอันดับ 2
เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2568 เวลา 21.21 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93 พระองค์ทรงเป็น “พระบรมราชชนนี” ในพระมหากษัตริย์จักรีวงศ์ที่สิริพระชนมายุยืนยาวเป็นอันดับ 2 รองแต่เพียงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เท่านั้น
สำหรับ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 – 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538) สมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ขณะสิริพระชนมายุ 94 พรรษา
