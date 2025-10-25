ททท. ประกาศเลื่อน งานพลุวิจิตรเจ้าพระยา รวมไปถึงงานรื่นเริงต่าง ๆ ส่วนบางกิจกรรมอาจต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์
น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 ต.ค. จะมีการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินการของ ททท. และการปรับแนวทางของงานที่ ททท. สนับสนุนภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่
เบื้องต้นงานรื่นเริงต่าง ๆ ที่ ททท.วางแผนการจัดไว้ ต้องยกเลิกออกไปก่อน เพื่อปฏิบัติตามประกาศของสำนักพระราชวัง และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงพลุงานวิจิตรเจ้าพระยา 68 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. ต้องเลื่อนออกไป ส่วนบางกิจกรรมอาจต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่จะมีการปรับเลื่อนหรือยกเลิกงานใดออกไปบ้าง จะมีการประชุมวางแผนกันอีกครั้ง
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรม ต้องมีการปรับงานรื่นเริงออก คงไว้เพียงกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม หรือความเชื่อทางศาสนาไว้ เช่น เทศกาลลอยกระทง จะดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เป็นมหาลอยกระทงที่เน้นสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย