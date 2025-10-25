ททท. ประกาศเลื่อน งานพลุวิจิตรเจ้าพระยา รวมไปถึงงานรื่นเริงต่าง ๆ ส่วนบางกิจกรรมอาจต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 ต.ค. จะมีการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินการของ ททท. และการปรับแนวทางของงานที่ ททท. สนับสนุนภาคเอกชนในแต่ละพื้นที่

เบื้องต้นงานรื่นเริงต่าง ๆ ที่ ททท.วางแผนการจัดไว้ ต้องยกเลิกออกไปก่อน เพื่อปฏิบัติตามประกาศของสำนักพระราชวัง และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ไม่ว่าจะเป็นการแสดงพลุงานวิจิตรเจ้าพระยา 68 ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – 15 ธ.ค. ต้องเลื่อนออกไป ส่วนบางกิจกรรมอาจต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่จะมีการปรับเลื่อนหรือยกเลิกงานใดออกไปบ้าง จะมีการประชุมวางแผนกันอีกครั้ง

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรม ต้องมีการปรับงานรื่นเริงออก คงไว้เพียงกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม หรือความเชื่อทางศาสนาไว้ เช่น เทศกาลลอยกระทง จะดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ เป็นมหาลอยกระทงที่เน้นสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต
2

คอนเสิร์ต-อีเวนต์ งานไหนเลื่อนหรือยกเลิกบ้าง เช็กที่นี่ หลังครม.มีมติ
3

อนุทิน ขอประชาชนร่วมไว้ทุกข์ 90 วัน ขอความร่วมมือ งดคอนเสิร์ต งานรื่นเริง
4

รัฐบาลขอความร่วมมือ งดหรือลดกิจกรรมรื่นเริง 30 วัน ที่ดำเนินไปแล้ว ปรับให้เหมาะสม
5

ราชบัณฑิตยสภา เผยตัวอย่างถ้อยคำแสดงความอาลัย ที่ถูกต้องตามราชาศัพท์ 
6

ราคาทองวันนี้ 25 ต.ค.68 ดีดแรงมาก ประกาศครั้งแรก เทียบราคาปิดวานนี้
7

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศพรุ่งนี้ ทั้งเย็น-ทั้งฝน เปิดชื่อจังหวัดโดนเต็มๆ 
8

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย
9

โปรดเกล้าฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เจ้าฟ้าทีปังกรฯ
10

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง